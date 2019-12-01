Hay 100 mil viviendas afectadas por lluvias, estima Sheinbaum: "no hay FONDEN, pero sí recursos", asegura

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Octubre de 2025 a las 11:46:36

Ciudad de México, a 13 de octubre 2025.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo estimó que hay al menos 100 mil viviendas afectadas por las lluvias en Hidalgo, Veracruz, Querétaro, San Luis Potosí y Puebla.

“Es una cifra totalmente preliminar, hasta que no termine el censo no podríamos dar una cifra final”, dijo la jefa del Ejecutivo federal.

Por otra parte, durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria mexicana señaló que, aunque ya no existe el Fondo de Desastres Naturales (FONDEN), hay un presupuesto de 19 mil millones de pesos en recursos para atender este tipo de emergencias.

“El FONDEN no existe como fideicomiso, pero hay una partida presupuestal para todos los apoyos que se requieren frente a estas emergencias. Este año, esa partida tiene 19 mil millones de pesos; se han destinado cerca de 3 mil millones de pesos hasta la fecha, por los distintos episodios que hemos tenido, principalmente en Guerrero, en Oaxaca con el huracán Erick”, explicó.

En ese sentido, la gobernante aseguró que no se escatimarán recursos para atender la situación.

De igual forma, la presidenta Sheinbaum agradeció a empresas privadas que han apoyado con sus equipos y a las organizaciones que quieren donar despensas, que será a través de los gobiernos de los estados.