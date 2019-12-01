Harfuch informa detención de un presunto líder delictivo en Acapulco

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Octubre de 2026 a las 12:46:51

Acapulco, Guerrero, 11 de octubre de 2026.— Omar García Harfuch informó sobre la detención de Eliceo V. N., alias “El Junior”, señalado por las autoridades como presunto integrante de una célula delictiva vinculada con “Los Rusos”.

La captura fue resultado de labores de investigación e inteligencia, con la participación de autoridades federales y estatales.

De acuerdo con el reporte oficial, el detenido estaría relacionado con presuntas afectaciones a comerciantes del Mercado Central de Acapulco y al sector transportista.

Durante el operativo se aseguraron objetos y sustancias que serán analizados por las autoridades. Asimismo, un hombre perdió la vida durante las acciones, según el informe oficial.

La SSPC indicó que esta detención forma parte del seguimiento a los hechos ocurridos en octubre de 2025 contra agentes federales.