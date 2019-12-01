Hacienda emite 13,800 mdd en deuda para respaldar a Pemex

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Septiembre de 2025 a las 21:33:34

México, a 17 de septiembre del 2025. - Pemex suma una deuda financiera que roza los 100,000 millones de dólares, además adeuda otros 22,000 millones de dólares a proveedores y contratistas.

Para que Pemex pueda cubrir sus pagos a corto plazo y mejorar su salud financiera, el gobierno federal realizó una emisión de deuda por 13,800 millones de dólares. Este accionar se adhiere a la recompra de bonos de la petrolera por 12,000 millones de dólares, con el objetivo de reducir el ahogamiento financiero sobre la empresa y fortalecer así su balance. Así lo informó este miércoles la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), destacando que estas acciones forman parte de la estrategia del gobierno para garantizar la estabilidad de la principal empresa petrolera del país.

El organismo explicó que en línea con el Plan Estratégico 2025-2035 de la estatal, el pasado 2 de septiembre, Petróleos Mexicanos anunció la oferta de recompra de una serie de bonos, la cual fue cerrada el 15 de septiembre, resultando en una participación por parte del público inversionista de 12,000 millones de dólares (mdd), de los cuales 9,900 mdd corresponden a vencimientos entre 2026 y 2029.

"Adicionalmente se contemplan amortizaciones de 2025 y otros pasivos de corto plazo", detalló Hacienda.

A la vez, el Gobierno de México planea realizar una aportación de capital equivalente al monto colocado en los mercados internacionales.