Guadalajara da la bienvenida a cuatro rinocerontes blancos provenientes de Europa

Guadalajara da la bienvenida a cuatro rinocerontes blancos provenientes de Europa
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Octubre de 2026 a las 19:54:37
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Guadalajara, Jalisco, 21 de octubre de 2026.- Cuatro rinocerontes blancos llegaron este miércoles al Zoológico de Guadalajara, procedentes de Europa, para integrarse a los animales que habitan en el recinto.

Los ejemplares, llamados Salma, Moana, Lewa y Wami, son tres hembras y un macho que fueron trasladados desde zoológicos de Alemania y Francia.

Tras su llegada al Aeropuerto Internacional de Guadalajara, los animales fueron llevados al zoológico, donde permanecerán bajo el cuidado de veterinarios, quienes revisarán su estado de salud y vigilarán cómo se adaptan a su nuevo hogar.

Durante este tiempo, los cuatro rinocerontes no podrán ser vistos por los visitantes, ya que primero deberán completar su periodo de observación. La fecha en que podrán conocerlos dependerá de su estado de salud y adaptación.

La llegada de los rinocerontes blancos busca apoyar los esfuerzos para proteger a los rinocerontes blancos y contribuir al cuidado de esta especie.

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