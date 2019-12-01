Grupos extranjeros de "ultraderecha" intentan detener a la 4T, acusa Sheinbaum

Ciudad de México, a 28 de noviembre 2025.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo acusó a grupos extranjeros de la ultraderecha de intentar frenar la continuidad del movimiento llamado Cuarta Transformación (4T).

“Si hay desde fuera quienes no les gusta la transformación de México, quienes no les gustan los gobiernos del pueblo, prefieren gobiernos de las élites que actúen contra el pueblo… hay mucho interés en que no siga la transformación, de grupos de ultraderecha, ni siquiera son los gobiernos, son grupos muy, muy conservadores”, compartió la gobernante.

Sin embargo, aseguró que, a pesar de que su gobierno ha sido objeto de una intensa campaña de ataques durante el último mes, se encuentra “fortalecido” y respaldado por la ciudadanía.

Por otra parte, la mandataria mexicana cargó contra las personas que piden la intervención de gobiernos extranjeros, como el de Estados Unidos, dentro del territorio nacional.

“El problema es que luego hay algunos aquí que son los que los están llamando y que además van a Estados Unidos a pedir intervención”, expresó la presidenta Sheinbaum,

“Cada quien debe tomar su posición. Pueden no pensar como nosotros, pero es muy distinto eso a estar llamando a la intervención extranjera. Entonces, quién está por la intervención y quién no. Quién está con los gobiernos del pueblo y quién no. Eso no es polarizar; es sencillamente tomar una posición”, cerró la jefa de Estado.