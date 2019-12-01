¡Grita Goooya! llega a la radio: el PUEDJS-UNAM y Radio Educación encienden la voz de una generación que no se calla

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Enero de 2026 a las 10:03:01

Ciudad de México, 27 de enero del 2026.- El Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad de la – UNAM y Radio Educación lanzan Grita ¡Goooya!, un nuevo podcast que amplifica las reflexiones, dudas, pasiones y enojos de las juventudes universitarias.

Este proyecto une la fuerza de lo estudiantil con la tradición crítica de la radio pública, creando un espacio donde las ideas jóvenes dejan de ser susurros y se convierten en conversación nacional.

El programa consta de una serie que se transmitirá cada martes a las 12:30 horas, a través del 96.5 FM y a partir del 27 de enero.

De un periódico estudiantil a una voz nacional

¡Goooya!, el periódico estudiantil creado en 2021, se convirtió en tiempo récord en una de las comunidades universitarias más grandes del país. Con más de 3 mil colaboraciones, demuestra que las juventudes tienen mucho que aportar al debate público.

“Grita ¡Goooya!” Es su salto natural a la radio: una extensión sonora donde las preguntas, dudas, debates y emociones de la comunidad universitaria encuentran otro ritmo, otro tono y un nuevo público.

Temas que importan, conversaciones que mueven

Cada episodio abordará temas fundamentales para la vida universitaria y juvenil, tales como:

– Salud mental y derechos

– Redes sociales, poder y control

– Amor, cuidados y emociones

– Racismo y desigualdades

– Voces indígenas en la universidad

– Feminismos y micromachismos

– Drogas y debates necesarios

– Futuro, crisis y acción colectiva

– Diversidad en las formas de amar

Voces que construyen este proyecto

En la emisión de presentación participan:

– John M. Ackerman, director del PUEDJS UNAM

– Fernanda Tapia, directora general de Radio Educación

Una invitación a escucharnos distinto

“Queremos que este programa sea un lugar seguro, íntimo y valiente para las y los jóvenes que buscan pensar el mundo y pensarse a sí mismos”, expresan sus creadores.