Grecia Quiroz denuncia ataques en redes sociales; asegura que defenderá memoria de Carlos Manzo
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Diciembre de 2025 a las 08:18:16
Uruapan, Michoacán, a 1 de diciembre 2025.- La alcaldesa de Uruapan, Michoacán, denunció que en los últimos días ha recibido ataques contra ella y su finado esposo, Carlos Manzo, a través de redes sociales.

Por lo anterior, la presidenta municipal aseguró que no permitirá que se “manche su nombre” y que defenderá el legado de su marido mientras esté al frente del municipio.

Además, consideró que quienes critican su gestión o el movimiento que encabeza deberían “ocuparse en sus labores” y permitir que la administración municipal trabaje.

Aunque él ya no pueda defenderse, aquí estaré yo para hacerlo”, expresó al referirse al ex alcalde, quien fue asesinado el pasado 1 de noviembre.

De igual forma, la edil Quiroz afirmó que su equipo se mantiene firme pese a las descalificaciones y citó una frase utilizada por su esposo: “Si los perros ladran, es señal de que vamos muy bien”.

Asimismo, comentó que los ataques fortalecen la unidad de su administración.

Noventa Grados
