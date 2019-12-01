Gobierno prohíbe 35 plaguicidas altamente peligrosos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Septiembre de 2025 a las 10:17:31

Ciudad de México, a 3 de septiembre 2025.- El gobierno de México prohibió la importación, producción, comercialización y uso de 35 moléculas de plaguicidas consideradas altamente peligrosas.

Lo anterior lo dio a conocer el titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), Julio Berdegué Sacristán, durante su participación en la conferencia de prensa de la presidenta de México.

Asimismo, resaltó que en México nunca se había hecho una prohibición de tal magnitud de ese tipo de productos.

“Nunca en la historia de México se había hecho una prohibición de este tipo de productos de esta magnitud. Lo más reciente fue en 1991, cuando se prohibieron 21 moléculas, pero ahora son 35”, sostuvo el funcionario federal.

En ese sentido, comentó que la medida tiene como objetivo “lograr una agricultura mucho más limpia, más sostenible, más segura para las personas productoras, los jornaleros y los consumidores del país”.

Además, el secretario Berdegué indicó que esta decisión forma parte de una estrategia integral impulsada por la presidenta Sheinbaum desde el inicio de su Gobierno, y que fue coordinada por cuatro dependencias: Secretaría de Salud (por medio de de Cofepris), Secretaría de Economía, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y Agricultura.

Entre los plaguicidas que se encuentran en la lista son: