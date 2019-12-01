Gobierno prohíbe 35 plaguicidas altamente peligrosos

Gobierno prohíbe 35 plaguicidas altamente peligrosos
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Septiembre de 2025 a las 10:17:31
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, a 3 de septiembre 2025.- El gobierno de México prohibió la importación, producción, comercialización y uso de 35 moléculas de plaguicidas consideradas altamente peligrosas.

Lo anterior lo dio a conocer el titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), Julio Berdegué Sacristán, durante su participación en la conferencia de prensa de la presidenta de México.

Asimismo, resaltó que en México nunca se había hecho una prohibición de tal magnitud de ese tipo de productos.

“Nunca en la historia de México se había hecho una prohibición de este tipo de productos de esta magnitud. Lo más reciente fue en 1991, cuando se prohibieron 21 moléculas, pero ahora son 35”, sostuvo el funcionario federal.

En ese sentido, comentó que la medida tiene como objetivo “lograr una agricultura mucho más limpia, más sostenible, más segura para las personas productoras, los jornaleros y los consumidores del país”.

Además, el secretario Berdegué indicó que esta decisión forma parte de una estrategia integral impulsada por la presidenta Sheinbaum desde el inicio de su Gobierno, y que fue coordinada por cuatro dependencias: Secretaría de Salud (por medio de de Cofepris), Secretaría de Economía, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y Agricultura.

Entre los plaguicidas que se encuentran en la lista son:

  • Aldicarb: Se utiliza en cultivos de caña de azúcar y cítricos. Causa graves daños a la salud por contacto directo, pero también porque se queda en el agua que después se puede consumir.
  • Carbofurán: uno de los insecticidas más peligrosos en todo el mundo. Está prohibido en Canadá y Europa.
  • Endosulfán: otro plaguicida considerado como uno de los más peligrosos del mundo, el cual está prohibido en más de 51 países. Tiene efectos muy graves en el desarrollo de fetos humanos, bebés, en el desarrollo físico y sistema nervioso.
  • DDT: prohibido a nivel mundial desde la década de 1970 En el país se impidió la importación, pero no su uso.
Noventa Grados
Más información de la categoria
Reportan como desaparecida a la influencer Marian Izaguirre; fue vista por última vez en Uruapan, Michoacán
Ultiman a comerciante en Celaya, Guanajuato
Se incendia vehículo en fraccionamiento Camponubes de Morelia, Michoacán
Sentencian a 3 años de prisión a 8 escoltas de un funcionario de Guanajuato, luego de ser detenidos en Querétaro
Más información de la categoria
Ataque de EEUU a barco venezolano en el Caribe fue un
UMSNH recibirá íntegro su presupuesto 2025; Gobierno de Michoacán compensará el ajuste federal: Navarro García
Confirma Trump 11 criminales abatidos en ataque a barco en el Caribe; operaban bajo control de Maduro, asegura
“Lorena” y monzón mexicano provocan fuertes lluvias en gran parte del país
Comentarios