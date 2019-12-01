Gobierno mantiene activos protocolos de prevención ante pronósticos de fuertes lluvias en gran parte del país

Ciudad de México, a 1 de julio 2026.- Ante el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), de lluvias fuertes con puntuales muy fuertes en Chihuahua, Durango, Sinaloa, Jalisco, Colima, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Oaxaca, Chiapas, Veracruz y Tabasco, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), informó que sus dependencia en los tres niveles de gobierno mantienen activos los protocolos de prevención.

Cabe señalar que tambióen se prevén precipitaciones puntuales fuertes de 25 a 50 milímetros en Nayarit, Zacatecas, Aguascalientes, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Guerrero, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Además, se esperan intervalos de chubascos en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí.

Igualmente, el organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua) mencionó que se esperan rachas de viento de 50 a 70 kilómetros por hora en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, vientos de componente sur en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Para Sonora, Chihuahua, Zacatecas y San Luis Potosí, las rachas oscilarán entre los 40 y 60 kilómetros por hora. Mientras tanto, en la Península de Baja California, Sinaloa, Durango, el centro del país, el sureste y la Península de Yucatán, los vientos alcanzarán velocidades de 30 a 50 kilómetros por hora.

En lo que respecta a las condiciones marítimas, se prevé mar de fondo con oleaje de uno a dos metros de altura en la costa occidental de la península de Baja California y en los litorales de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Quintana Roo.

Por lo anterior, las autoridades reiteraron el llamado a la población a no cruzar ríos, arroyos, vados o zonas inundadas, ya sea a pie o en vehículo, debido a que la fuerza del agua representa un alto riesgo de arrastre. Respecto a los fuertes vientos, se recomienda asegurar objetos en techos, ventanas y balcones que puedan ser proyectados por las ráfagas, tales como macetas, láminas o antenas.

Mientras que, ante el alto oleaje, se exhorta a la población a mantenerse alejada de la franja costera y escolleras, así como atender estrictamente las banderas de advertencia y las indicaciones de las capitanías de puerto sobre la navegación y actividades acuáticas.