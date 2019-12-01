Gobierno ha entrevistado a 198 connacionales detenidos en Alligator Alcatraz

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Septiembre de 2025 a las 12:28:26

Ciudad de México, a 19 de septiembre 2025.- El gobierno de México informó que hasta el momento ha entrevistado a 198 mexicanos detenidos en Alligator Alcatraz, ubicado en los Evergaldes de Florida, cerca de Miami.

Lo anterior lo dio a conocer el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Juan Ramón de la Fuente, durante su participación en la conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

“En este centro (‘Alligator Alcatraz’), al día de ayer, nuestros servicios consulares han entrevistado un total de 198 personas mexicanas. No quiere decir que sigan estando ahí, estas son las que se han entrevistado a lo largo de estas últimas semanas”, señaló el funcionario federal.

Asimismo, el secretario De la Fuente señaló que algunos de los detenidos han referido “malos tratos” y ante ello, los consulados dan asesorías legales para ayudar a los connacionales afectados.

“Ahí entran y salen muchísima gente. Estuvo cerrado un tiempo, detenido más que cerrado, pero después se volvió a poner en operación. Estamos pendientes con visitas continuas”, indicó el canciller mexicano.