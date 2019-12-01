Gobierno ha entregado 8 mil paquetes de enseres a damnificados por las lluvias de octubre

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Marzo de 2026 a las 11:17:50

Ciudad de México, a 2 de marzo 2026.- El gobierno de México, a través de las Secretaría del Bienestar (Sedebi), informó que el pasado fin de semana se llevó a cabo la entrega de los enseres domésticos para más de 60 mil personas afectadas por las intensas lluvias que azotaron a cinco entidades del país en octubre pasado.

Durante su participación en la conferencia de prensa de la presidenta de México, la titular de la dependencia federal Ariadna Montiel Reyes, dio a conocer que al corte del 1 de marzo, se han entregado 8 mil 429 paquetes de apoyo.

En ese sentido, la funcionaria comentó que son 62 mil 235 familias con pérdidas mayores a causa de las lluvias, y las entregas se realizarán en Veracruz, Hidalgo y Puebla, que fueron las entidades más afectadas.

“Los estados afectados recibirán enseres por las afectaciones de las lluvias. Se entrega ahora que las personas tienen en mejores condiciones en sus viviendas, después de apoyos para limpieza y rehabilitación”, señaló secretaria del Bienestar.

Igualmente, detalló que en e proceso de entrega se cuenta con el apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y de los servidores de la nación.

El paquete incluye una estufa, un refrigerador, un colchón, un ventilador, una licuadora y una batería de cocina.