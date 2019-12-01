Gobierno federal lanza mensaje tras asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, Michoacán: “Este crimen no quedará impune”

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Noviembre de 2025 a las 21:46:51

Uruapan, Mich., a 1 de noviembre de 2025. — El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México lanzó un mensaje enérgico tras el ataque que costó la vida al alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, asegurando que “este crimen no quedará impune”, mientras fuerzas federales y estatales mantienen blindado el centro de la ciudad michoacana.

En una postura oficial difundida esta noche, el Gabinete confirmó que, tras la agresión armada perpetrada en pleno corazón de Uruapan, dos personas fueron detenidas como presuntas responsables y uno de los agresores murió en el intercambio de fuego con cuerpos de seguridad.

Las autoridades federales informaron que los operativos continúan con despliegues tácticos en calles, accesos carreteros y zonas de mayor riesgo. Elementos del Gobierno de Michoacán, la Guardia Civil, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional se encuentran resguardando el área del atentado, que permanece acordonada mientras peritos y agentes de investigación recaban evidencia clave.

El mensaje oficial del Gabinete subrayó que la prioridad es detener a todos los implicados, esclarecer el móvil del crimen y enviar una señal firme frente a los ataques contra autoridades municipales, un fenómeno que ha encendido alertas nacionales.

La postura federal, inusualmente contundente, ha sido interpretada como un aviso directo a los grupos criminales que operan en la región de Uruapan, uno de los municipios con mayor presencia de células armadas en Michoacán.

Mientras tanto, la población permanece expectante ante la presencia masiva de fuerzas federales en las calles, patrullajes continuos y la instalación de puntos de revisión improvisados en avenidas principales. La tensión es evidente, pero también la expectativa de resultados.

El Gabinete de Seguridad remató su comunicado con un mensaje que busca enviar un mensaje directo contra la delincuencia: “Este crimen no quedará impune”.