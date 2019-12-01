Gobierno federal ha realizado una inversión de casi 59 mil mdp para fortalecer la infraestructura educativa en 2026

Ciudad de México, a 13 de julio de 2026.- El Gobierno de México dio a conocer que se está ejerciendo una inversión cercana a los 59 mil millones de pesos para obras y mejoras en escuelas de todo el país durante 2026, monto que está siendo destinado a proyectos de infraestructura en los niveles básico, medio superior y superior.

Durante la conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que se trata de una inversión sin precedentes realizada con recursos federales, sin incluir las aportaciones que realizan los gobiernos estatales para el sector educativo.

La mandataria señaló que este esfuerzo forma parte de una estrategia para fortalecer el acceso a la educación como un derecho, complementada con programas como las Becas para el Bienestar, el incremento salarial para docentes, el fortalecimiento del fondo de pensiones del magisterio y las consultas escuela por escuela para mejorar el sistema de movilidad de los maestros.

Por su parte, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, detalló que de los casi 59 mil millones de pesos, 37 mil 715 millones son destinados a educación básica. De ese total, 22 mil 694 millones corresponden al programa La Escuela es Nuestra, mientras que 15 mil 21 millones se ejercerán mediante otros mecanismos de infraestructura.

En educación media superior se invierten 10 mil 916.4 millones de pesos para la construcción de 31 nuevos Bachilleratos Nacionales, la ampliación de 80 planteles, la reconversión de cuatro escuelas y la creación de 370 Bachilleratos Nacionales Margarita Maza, acciones con las que se prevé generar 156 mil 240 nuevos espacios para estudiantes.

Para educación superior se asignaron 9 mil 783.9 millones de pesos, recursos que han permitido fortalecer proyectos como la Universidad Nacional Rosario Castellanos, el Plan Michoacán, el Tecnológico Nacional de México, las Universidades Tecnológicas y Politécnicas, las Escuelas Normales, las Unidades Académicas de la Universidad Pedagógica Nacional, las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García, además de instituciones interculturales y universidades estatales.

Mario Delgado también informó que, con las Becas para el Bienestar, se prevé cerrar el año con 22 millones de estudiantes beneficiados en los distintos niveles educativos.

En tanto, la directora general de La Escuela es Nuestra, Pamela López Ruiz, informó que durante este año el programa ha beneficiado a 71 mil 482 escuelas mediante una inversión social de 22 mil 694 millones de pesos, priorizando planteles ubicados en zonas con mayores niveles de vulnerabilidad, marginación y rezago.

Precisó que el programa atiende Centros de Atención Múltiple, planteles de educación inicial, preescolar, primaria, secundaria y preparatoria, alcanzando cobertura total en los niveles de secundaria y bachillerato, gracias a la participación de madres, padres de familia, docentes y comunidades escolares en la toma de decisiones sobre las mejoras de cada plantel.