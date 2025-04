Gobierno de Morelos no prohibirá corridos que hagan apología a la violencia

Cuernavaca, Morelos, 18 de abril del 2025.- El Gobierno de Morelos afirmó que no se prohibirán los corridos que hagan apología a la violencia en la entidad, aunque si destacó que se buscará que ya no se escuchen en espacios públicos.

Lo anterior fue señalado por el subsecretario del Gobierno del Estado, Miguel Ángel Peláez, quien aseguró que no habrá prohibición ya que cada ciudadano debe tener total libertad de escuchar el género musical de su preferencia.

“La política en el estado no es prohibir nada, y esto es parte de la música que a algunos no nos gusta. Pero la sugerencia, la recomendación, sí es que la evitemos, porque esta música genera violencia. Pero tanto como prohibir, no podemos hacerlo, porque es un derecho”, declaró.

“Hemos sugerido a los 36 municipios evitar ese tipo de conciertos, evitar la contratación de cantantes y agrupaciones que toquen ese tipo de música, con el objetivo de disminuir la violencia en el estado. Eso es definitivo”, destacó.