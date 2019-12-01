Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Noviembre de 2026 a las 09:57:45

Morelia, Michoacán; 27 de noviembre de 2026.- Ante el pronóstico de lluvias muy fuertes a torrenciales para las próximas horas en Michoacán, el Gobierno de Morelia emite una alerta preventiva y exhorta a la población a tomar medidas de precaución para evitar situaciones de riesgo.

De acuerdo con el pronóstico meteorológico, durante este viernes se esperan lluvias de mayor intensidad en Michoacán y otras entidades del país, debido a la interacción de distintos sistemas atmosféricos que favorecerán las precipitaciones.

Estas condiciones podrían generar en Morelia encharcamientos, inundaciones repentinas, aumento en los niveles de ríos y arroyos, así como afectaciones a la circulación vehicular.

Ante este pronóstico, el secretario del Ayuntamiento, Yankel Benítez Silva, pide a las y los morelianos mantenerse atentos, particularmente quienes habitan o transitan por zonas bajas, áreas cercanas a cauces, vialidades susceptibles de inundación y puntos donde el agua suele acumularse durante las precipitaciones.

Asimismo, recomendó evitar cruzar calles inundadas, pasos a desnivel o corrientes de agua; no arrojar basura en la vía pública para prevenir obstrucciones en coladeras y drenajes; y conducir con precaución, reduciendo la velocidad y manteniendo distancia entre vehículos.

El Gobierno de Morelia se mantiene alerta ante las posibles contingencias y preparado para brindar atención inmediata y oportuna, priorizando la seguridad y el bienestar de la población.

Finalmente, Yankel Benítez pidió a la ciudadanía seguir las recomendaciones de la Coordinación de Protección Civil y Bomberos de Morelia, así como mantenerse informado a través de los canales oficiales del Ayuntamiento. Ante cualquier situación de riesgo, la ciudadanía deberá reportarla a los servicios de emergencia:

• Policía de Morelia: 443 113 5000

• Servicios de emergencias: 072

• Protección Civil y Bomberos Municipales: 443 369 7221