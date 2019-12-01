Gobierno de México mantiene operativo para apoyar a población afectada por lluvias en el país

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Octubre de 2025 a las 21:50:00

Ciudad de México, a 10 de octubre de 2025.- Ante las lluvias que se han registrado en las últimas 24 horas en diversas regiones del país, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, ha dado instrucciones precisas a las instituciones del Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC), para que se atienda de inmediato a la población afectada.

Los estados que presentan mayores afectaciones son Veracruz, Querétaro, San Luis Potosí, Puebla e Hidalgo, por lo que el Gobierno de México trabaja para restablecer los servicios básicos y hacer una evaluación de los daños.

También la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) activó el Plan DN-III-E, la Secretaría de Marina (Semar) el Plan Marina, y se desplegó personal para ayudar a las comunidades que lo necesitan.

Además también se desplegaron brigadas de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), y las Misiones de Enlace y Coordinación (ECO) de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC).

De manera preliminar, en Veracruz se reportan 38 municipios con afectaciones, siendo álamo y Poza Rica los más impactados con aproximadamente 5 mil viviendas dañadas; al momento, hay seis refugios temporales.

En Querétaro, son cinco municipios con afectaciones, principalmente por el desbordamiento del río Jalpan, deslaves y derrumbes carreteros.

En San Luis Potosí, se registran 11 municipios afectados con derrumbes en cerros y el desbordamiento de los ríos Axtla y Moctezuma.

Mientras que, en Puebla, 26 municipios presentan daños derivados de deslizamientos y anegaciones.

Debido a las fuertes lluvias y rachas de viento, hubo afectaciones en el suministro eléctrico en distintos horarios y regiones de los estados Hidalgo, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Tamaulipas y Veracruz, donde, hasta el momento, se han visto afectados 320,383 usuarios, de los cuales 148,524 ya cuentan nuevamente con el suministro eléctrico, lo que representa un avance del 46.36%.