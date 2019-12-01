Gobierno de México invertirá más de 11 mil mdp en 816 equipos médicos de alta tecnología

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Enero de 2026 a las 12:26:11

Ciudad de México, 27 de enero de 2026.– El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Salud, adquirirá 816 equipos médicos de alta tecnología con una inversión de 11 mil 257 millones de pesos, los cuales serán distribuidos entre las principales instituciones del sector salud del país.

Del total de equipos, 341 serán destinados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); 237 al IMSS Bienestar en las 24 entidades federalizadas; 178 al ISSSTE; 41 a los servicios médicos de Petróleos Mexicanos (Pemex) y 19 a los Institutos Nacionales de Salud y hospitales de alta especialidad.

Durante la conferencia matutina “Las mañaneras del pueblo”, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo subrayó que esta inversión busca garantizar el acceso equitativo a servicios médicos de alta calidad para toda la población.

“Durante mucho tiempo, estos equipos solamente había en hospitales privados. Entonces, un tomógrafo de 256 cortes, es un tomógrafo con mucha precisión, estos equipos solamente podían acceder los que iban a un hospital privado, con el costo que significa… Entonces es obligación nuestra que los hospitales públicos estén en el mejor nivel”, afirmó.

La jefa del Ejecutivo federal recordó que en 2026 se invertirán 45 mil 675 millones de pesos para la construcción de 24 hospitales en todo el país, además de que los gobiernos de la Cuarta Transformación crearán 10 mil camas adicionales, en contraste con las 4.3 mil camas construidas durante 36 años del periodo neoliberal.

Por su parte, el subsecretario de Integración Sectorial y Coordinación de Servicios de Atención Médica, Eduardo Clark García Dobarganes, detalló que la compra incluye 25 aceleradores lineales para el tratamiento de cáncer; 238 tomógrafos; 38 resonadores magnéticos; cinco equipos PET-CT; 500 mastógrafos, así como 10 equipos adicionales, entre gammacámaras, angiógrafos y braquiterapia.

Precisó que los 500 mastógrafos, con una inversión de mil 682 mdp, se distribuirán principalmente entre el IMSS, ISSSTE, IMSS Bienestar y Pemex. En el caso de los 238 tomógrafos, la inversión será de 4 mil 753 mdp, mientras que las 38 resonancias magnéticas representarán un gasto de mil 379 mdp.

Asimismo, los 25 aceleradores lineales implicarán una inversión de 2 mil 590 mdp, y otros 15 equipos de distintas tecnologías sumarán 852 mdp. Se estima que la adjudicación de esta compra se realice en los próximos dos meses, mediante un nuevo modelo de adquisición directa con fabricantes para mejorar condiciones de precio, eficiencia y garantías.

El director general del IMSS, Zoé Robledo Aburto, informó que en 2025 se realizó la mayor compra de equipo médico en la historia del instituto, lo que permitió un ahorro del 45.5 por ciento mediante un nuevo modelo de compra directa con fabricantes, en coordinación con la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.

En tanto, el director general del ISSSTE, Martí Batres Guadarrama, destacó que en 2026 el instituto tendrá 241 frentes de obra para ampliar su infraestructura médica y reducir tiempos de espera.

El director del IMSS Bienestar, Alejandro Svarch Pérez, señaló que el programa La Clínica es Nuestra ha beneficiado a 8 mil 483 unidades de salud, con una inversión superior a 4 mil 600 mdp, mediante acciones de mejoramiento de infraestructura y equipamiento decididas por la comunidad.

En la conferencia también participó el secretario de Salud, David Kershenobich Stalnikowitz, quien informó sobre las acciones preventivas para evitar enfermedades como la diabetes y sus complicaciones.