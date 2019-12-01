Ciudad de México, 18 de noviembre de 2026.- En la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, presentó el decreto —que será publicado este 18 de noviembre en el Diario Oficial de la Federación (DOF)— por el cual se implementará el plan de fortalecimiento de Talleres Gráficos de México (TGM) con el objetivo de consolidarlo como un organismo público descentralizado con mayor transparencia, vigilancia y capacidad de producción del material electoral, documentos e impresos oficiales de la Administración Pública Federal.

“¿Qué es lo que buscamos obtener con estas acciones? Imprenta de todo el gobierno, consolidar formatos, actas, títulos y gacetas de Administración Federal; el servicio a los estados y a las OPLEs como un convenio modelo para la producción de documentación y materiales electorales; el almacén nacional de materiales que sirve para recuperar, reparar, reutilizar las urnas, los canceles entre elecciones, que no solamente es ahorro, también tiene que ver con el medio ambiente; y un catálogo único para los OPLEs que permitirá las mismas especificaciones, los rangos y los precios en todo el país.

“También las alianzas con centros de investigación e instituciones de Educación Superior que servirá como las acciones para el desarrollo, certificación y control de calidad de materiales e insumos. Y sobre todo, y tiene que ver también con la obtención de ahorros, la optimización de recursos y la planta propia”, destacó.

Explicó que Talleres Gráficos produjo 317 millones de boletas electorales en 2024 y 602 millones en 2025 y el líquido indeleble, desarrollado por el Instituto Politécnico Nacional (IPN) desde 1994. En contraste, en el ámbito local persiste una dependencia de proveedores privados: en 2024, 19 de los 32 Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), equivalentes al 59 por ciento, no imprimieron sus boletas en TGM y las adquirieron mediante licitaciones o adjudicaciones directas.

Por ello, para optimizar los recursos públicos, el decreto de reforma a TGM establece cambios estructurales que se realizarán en dos fases:

Fase 1 (noviembre de 2026 a junio de 2027):

Se fortalece al organismo descentralizado —de la Secretaría de Gobernación (Segob)— mediante la reestructuración de su Junta de Gobierno, para pasar de 5 a 7 integrantes: la Segob (que la preside), la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, así como tres consejeras y consejeros independientes. Asimismo, se designa como nueva titular de Talleres Gráficos de México a Viridiana Gabriela Yáñez Rivas, doctora en Políticas Públicas y maestra en Gobierno y Asuntos Públicos, quien desde diciembre de 2025 se desempeñaba como gerente de Cotizaciones y Servicios Técnicos de TGM.

Y las tres personas integrantes independientes serán Ángel Eustorgio Rivera González (IPN): doctor en Filosofía en Administración, profesor investigador en la UPIICSA y especialista en sistemas de calidad; Raúl Juan Contreras Bustamante (UNAM): dos doctorados en Derecho, exdirector de la Facultad de Derecho e Investigador Nacional Nivel III; y Josefina Cortés Campos (Tecnológico de Monterrey): doctora en Derecho, decana regional de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno e integrante del SNI Nivel II.

Además, se crea un padrón público de contratistas y proveedores con valoración de capacidad técnica, material, operativa, administrativa y financiera; se implementará un Registro público en datos abiertos de los contratos y convenios celebrados en orden de producción, así como su proceso de ejecución; se deberá realizar una solicitud de auditoría anual voluntaria a la Auditoría Superior de la Federación (ASF); quedará prohibido contratar a empresas sancionadas, observadas por la ASF o emplazadas por la Comisión Nacional Antimonopolio (CNA); se mantiene la sectorización a Gobernación; las adquisiciones realizadas serán conforme a la normatividad; y se excluirá a empresas con impedimentos legales o falta de capacidades.

Aunado a que la persona titular de la Dirección General no deberá haber sido representante, socio o empleada de proveedores de material electoral en los cinco años previos, y se establecerán precios homologados autorizados por la Junta para el Instituto Nacional Electoral (INE) y los OPLE.

Fase 2 (julio de 2027 a 2030):

Se contempla formular la Ley de la Imprenta Nacional de México con mandato exclusivo para documentación y material electoral, así como para documentación de seguridad y reformar la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) para que la documentación y materiales electorales sean producidos por entes públicos bajo especificaciones y control de calidad del INE. Se modernizará la infraestructura y equipamiento para documentos de seguridad y materiales electorales.

Consolidar compras con catálogo único, crear un almacén nacional para rehabilitar y reutilizar materiales entre elecciones y poner en operación una planta propia entre 2028 y 2030.

De acuerdo con el calendario de implementación, en noviembre de 2026 se formaliza el decreto de reforma, la aportación de capital en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2027 y los convenios con los OPLE pendientes de adjudicación. Entre diciembre de 2026 y enero de 2027 se emitirán el Estatuto Orgánico, el padrón de proveedores y el programa de inversión, dando paso en 2027 a la producción en datos abiertos, las iniciativas legislativas y la presentación del informe público de ahorros y resultados de auditoría.