Gobierno de México emite recomendaciones por entrada del frente frío 16
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Noviembre de 2025 a las 11:26:59
Ciudad de México, 24 de noviembre del 2025.- El Gobierno de México, a través de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, emitió recomendaciones a la población ante el ingreso del Frente Frío No. 16, que en las próximas horas provocará un marcado descenso de temperatura en gran parte del país.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, el sistema avanzará sobre la Mesa del Norte y se combinará con la corriente en chorro subtropical, generando rachas fuertes de viento, lluvias y chubascos en el norte y noreste del territorio. Además, el ingreso de humedad del océano Pacífico, Golfo de México y mar Caribe ocasionará precipitaciones dispersas en el occidente, centro, oriente, sur, sureste y la península de Yucatán.

La CNPC llamó a abrigarse en capas, evitar cambios bruscos de temperatura y proteger especialmente a niñas, niños, adultos mayores y personas en situación de calle. También pidió revisar puertas y ventanas, mantener ventilación si se usan calefactores y evitar el uso de braseros o estufas de leña en espacios cerrados.

Entre otras recomendaciones, se exhortó a conducir con precaución ante niebla o pavimento resbaladizo, atender los avisos oficiales de Protección Civil y resguardar a las mascotas. En caso de emergencia, la población puede comunicarse al 911 o a su unidad local de Protección Civil.

