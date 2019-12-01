Gobierno critica cancelación de rutas aéreas por parte de EEUU; prevé afectación de miles

Ciudad de México, a 30 de octubre 2025.- El gobierno de México mostró su rechazo a la decisión del Departamento de Transporte de Estados Unidos (DOT), de revocar 13 rutas de aerolíneas mexicanas hacia territorio estadounidense, situación que según las empresas de transporte aéreo tendrá un impacto en “miles de pasajeros”.

En ese sentido la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte de México (SICT) indicó que continuará con las mesas de trabajo de manera coordinada con los actores involucrados para asegurar que las decisiones adoptadas se traduzcan en beneficios tangibles para los pasajeros y en un crecimiento sostenible para la industria aérea.

Cabe recordar que el pasado 28 de octubre, el jefe del DOT, Sean Duffy acusó a las autoridades mexicanas de obstaculizar la competencia al retirar o reasignar franjas horarias —conocidas como slots— a las aerolíneas estadounidenses en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), en favor de compañías locales.

Por su parte, la SICT argumentó que la medida respondía a “estudios técnicos” realizados en 2023 y explicó que el traslado de operaciones de carga al AIFA “mejoró las condiciones de operaciones y seguridad aeronáutica que se presentaban como resultado de la saturación del AICM”.

No obstante, las empresas Aeroméxico, Volaris y VivaAerobus no podrán operar o expandir determinados servicios hacia ciudades de Estados Unidos hasta que se resuelvan las presuntas violaciones.