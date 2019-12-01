Gobierno analiza acciones legales contra Adidas por apropiación cultural en modelo de huaraches

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Agosto de 2025 a las 12:15:24

Ciudad de México, a 8 de agosto 2025.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo opinó sobre la polémica de la apropiación cultural en un modelo de huaraches denominado Oaxaca Slip-on, que lanzó Adidas, en colaboración con el diseñador estadounidense Willy Chavarria.

En ese sentido, la mandataria mexicana expresó que los huaraches se tratan de “una propiedad intelectual colectiva” por lo que “tiene que haber un resarcimiento. Tiene que cumplirse con la Ley de Patrimonio”.

Además, señaló que si las conversaciones entre la marca alemana y el gobierno de Oaxaca no resultan en la solución del problema, su administración tomaría las medidas legales correspondientes ante el posible plagio.

Por su parte, la Secretaría de las Culturas y Artes del Gobierno del Estado de Oaxaca (Seculta) exigió a la empresa multinacional la suspensión inmediata de la comercialización del modelo, reparación de agravios con la comunidad de Yalalag y reconocimiento público del origen cultural de los diseños.

De igual forma, la subsecretaria de Desarrollo Cultural, Marina Núñez, comentó en su participación en la conferencia de prensa de la presidenta que, Adidas ya se puso en contacto con el gobierno de Oaxaca para hablar sobre el tema.

“Ya se puso en contacto Adidas con el Gobierno de Oaxaca, van a iniciar pláticas, y llevan el apoyo de la Secretaría de Cultura a través del Instituto Nacional del Derecho de Autor (Indautor) porque así lo dicta la Ley de Patrimonio”, informó la funcionaria.