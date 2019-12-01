Gobernador Ramírez Bedolla Anuncia Nuevo Reporte Sobre Avances en Caso Carlos Manzo

Autor: Redacción / Amanda Bautista Rodríguez | Fecha: 31 de Enero de 2026 a las 15:49:48
Morelia, Michoacán, 31 de enero de 2026.– El Gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, confirmó que la próxima semana se presentará un nuevo informe detallado sobre los avances en la investigación del asesinato del ex presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo.

 

"Vamos a dar un informe esta semana de todas las personas detenidas, de cómo van las líneas de investigación que sigue intensamente desarrollándose en la Fiscalía del estado", indicó el mandatario michoacano a tres meses del homicidio del ex edil independiente.

 

En entrevista con medios de comunicación, Ramírez Bedolla destacó lo que llamó una "nueva sinergia de justicia positiva" que dijo se está implementando tras la llegada del nuevo Fiscal General de Justicia del Estado, Carlos Torres Piña, y el nuevo Tribunal Supremo de Justicia.

 

Ramírez Bedolla enfatizó que esta coordinación con el Poder Judicial está facilitando que "ya no haya puerta giratoria para los delincuentes" y que las órdenes de cateo y captura se emitan con mayor celeridad.

