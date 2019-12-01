Gobernador de Michoacán promoverá que menores agresores sean juzgados como adultos

Morelia, Michoacán, a 26 de marzo del 2026.- Tras el caso de Osmar N., adolescente de 15 años que habría asesinado a dos trabajadoras de la educación en el municipio de Lázaro Cárdenas, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, informó que habrá de promover que los jóvenes agresores sean procesados como adultos, pues se estima que, a pesar de asesinar a dos mujeres, este joven podría recibir únicamente tres años en prisión.

En entrevista con medios de comunicación, el mandatario estatal señaló que trabaja en un recurso que presentará en el Congreso de la Unión para reformar el Código de Procedimientos Penales federal, pues es necesario que jóvenes menores de edad que delincan con saña o dolo, purguen una condena apropiada de acuerdo al delito cometido; cabe recordar que Osmar participaba de grupo antifeministas conocidos como “incels”.

Recalcó que este acontecimiento tan lamentable llama a la reflexión en lo social, pero también en lo que respecta al sistema penal. Ejemplificó que el estado ha reformado las penas que castigan el feminicidio y las elevaron hasta los 60 años de prisión.

Ramírez Bedolla subrayó que incrementar las penas para adolescentes que delinquen o cometen homicidio doloso no significa revictimizales, al contrario, representa proteger y defender a las víctimas, pues incluso el crimen organizado ha aprovechado las lagunas legales que existen para conducir a los menores de edad a delinquir.