Gobernador de Michoacan confirma la muerte del alcalde Carlos Manzo, tras atentado en Uruapan

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Noviembre de 2025 a las 21:25:02
Uruapan, Mich., a 1 de noviembre de 2025.- Minutos después del ataque armado ocurrido en pleno centro de Uruapan, el gobernador de Michoacán confirmó la muerte del alcalde Carlos Manzo, quien inicialmente había sido reportado como gravemente herido tras la agresión.

A través de un mensaje publicado en sus redes sociales oficiales, el mandatario estatal condenó “enérgicamente el cobarde atentado” y señaló que por los hechos ya hay dos personas detenidas y un agresor abatido, resultado del operativo inmediato desplegado por las corporaciones de seguridad.

“Condenamos enérgicamente el cobarde atentado en el que perdió la vida el alcalde de Uruapan Carlos Manzo…”, publicó el gobernador, enfatizando que las autoridades estatales y federales continúan en la zona para mantener el control y reforzar las acciones de vigilancia.

De acuerdo con la información confirmada, el secretario de Seguridad Pública, Juan Carlos Oseguera Cortés, se encuentra en Uruapan encabezando las labores de coordinación junto a elementos de la Guardia Nacional, quienes permanecen desplegados en distintos puntos del municipio con el objetivo de prevenir nuevos incidentes y asegurar la captura de posibles implicados adicionales.

La muerte del alcalde profundiza la alerta entre la población y en los círculos políticos de Michoacán, pues se trata de uno de los ataques más directos y letales contra un funcionario en funciones en los últimos años dentro del estado. Autoridades estatales han informado que la investigación avanza bajo un protocolo de prioridad máxima.

El gobierno estatal llamó a la población a mantener la calma mientras continúan las indagaciones y aseguró que se mantendrá informada a la ciudadanía sobre cualquier avance relevante del caso.

