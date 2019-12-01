Gente que pide intervención esperaba una "mala salida" en llamada con Trump, señala Sheinbaum

Ciudad de México, a 13 de enero 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que las personas que piden una intervención militar de Estados Unidos en el país, deseaban que “hubiera una mala salida” en la llamada que sostuvo con su homologo Donald Trump.

“Ayer, cuando hicimos la llamada, ellos esperaban al revés: que hubiera una mala salida para estar culpando a la presidenta de México y a la 4T”, señaló la mandataria mexicana.

Igualmente, la gobernante comentó que la oposición esperaba que se diera un desacuerdo o surgiera un problema con el magnate neoyorquino, para poder decir “Ya ven, la presidenta no tiene la capacidad, Estados Unidos tiene que intervenir”.

“¿Quiénes hablan de la necesidad de intervención? En general, la mayoría de los que no están con nosotros, es el PRIAN particularmente. Vean quién se manifestó, de cualquiera de los partidos políticos o gobernadores, respecto Venezuela y qué dijeron, porque es importante, y cuál es su visión del futuro de México y de lo que significa el desarrollo nacional”, aseveró.

Además, durante su conferencia de prensa matutina, la jefa del Ejecutivo federal agradeció al embajador estadounidense Ronald Johnson, por su mediación para que se diera la comunicación con el líder republicano.

“Hay que decirlo, cuando pedimos apoyo del embajador para alguna gestión con el gobierno de Estados Unidos, siempre nos ha ayudado el embajador, obviamente él representa al gobierno de Estados Unidos aquí y nosotros tenemos mucha relación con ellos. Cuando hemos solicitado un apoyo del embajador, siempre lo hemos tenido, agradecerle”, cerró la presidenta Sheinbaum.