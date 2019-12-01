Gastos excesivos de la esposa de Hernán Bermúdez, fueron claves para su detención

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Septiembre de 2025 a las 13:58:11

Ciudad de México, a 29 de septiembre de 2025.- De acuerdo a un informe de inteligencia de la Secretaría de Seguridad Pública Federal y la Marina, una persona que fue clave para lograr la detención de Hernán Bermúdez Requena, alias “El Abuelo” o “El Comandante H”, a quien se le acusa de ser el líder del grupo delictivo “La Barredora”, fue su esposa.

Según los datos, la mujer estuvo despilfarrando el dinero, debido a que “estaba aburrida y gastaba de más”, por lo que estuvo usando una tarjeta de crédito.

Entre las compras que señalan que hizo, se encuentra una bolsa de lujo de más de 70 mil pesos, compra de ropa de marcas prestigiosas y comidas en restaurantes exclusivos de Paraguay.

Para llegar al operativo para la detención de Hernán, las autoridades estuvieron pendientes cerca de dos meses, hasta que detectaron movimientos bancarios de una tarjeta American Express, con la que se pagaron más de 300 mil pesos en un solo día.

También en el texto, indican que fueron localizados en una de las zonas más exclusivas de la ciudad Mariano Roque Osorio, donde “El Abuelo”, llamaba la atención, debido a que era el único que tenía automóviles recién salidos de agencia, cambiaba al día hasta mil dólares en moneda guaraní.

El día de su detención, que se llevo a cabo el pasado 12 de septiembre, localizaron entre sus pertenencias fajos de billetes, además de vinos y joyas que su esposa se encargaba de comprarle.

También dieron a conocer que entre varios de sus vecinos, lo llamaban “el narco mexicano”