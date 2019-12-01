García Harfuch llama a fortalecer policías municipales y coordinación en materia de seguridad

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Noviembre de 2026 a las 17:38:24

Ciudad de México, a 12 de noviembre de 2026.- El fortalecimiento de las corporaciones policiales municipales y una mayor coordinación entre autoridades serán fundamentales para avanzar en la estrategia de seguridad del país, afirmó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, durante la Primera Asamblea Plenaria Ordinaria 2026 de la Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal.

Durante el encuentro, realizado en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), el funcionario destacó que los municipios tienen un papel estratégico en la prevención y atención de los delitos, debido a que sus policías son el primer contacto con la población ante emergencias y situaciones de riesgo.

García Harfuch señaló que, durante los primeros dos años de la administración de Claudia Sheinbaum, los esfuerzos se concentraron en mejorar la coordinación entre las 32 policías estatales y las fiscalías de las entidades federativas; sin embargo, indicó que ahora se busca estrechar la colaboración con los gobiernos municipales.

Explicó que las autoridades locales cuentan con información directa sobre las condiciones de sus territorios, lo que representa una herramienta importante para prevenir delitos, fortalecer las investigaciones y detener a quienes generan violencia. Por ello, consideró necesario que las corporaciones municipales tengan suficientes elementos, capacitación, equipamiento adecuado y condiciones laborales dignas.

El titular de la SSPC planteó tres líneas de acción para avanzar en esta materia: mantener una comunicación permanente entre las instituciones de seguridad, aprovechar la información que generan las policías municipales para combatir la delincuencia y mejorar las capacidades de estas corporaciones mediante procesos de profesionalización y capacitación.

Asimismo, reiteró que la dependencia federal y el Gabinete de Seguridad mantendrán su respaldo a los ayuntamientos, al considerar que garantizar la seguridad requiere de la participación conjunta de los tres órdenes de gobierno.

Por su parte, la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Marcela Figueroa Franco, presentó la propuesta de Agenda de Trabajo 2027, que contempla tres ejes para fortalecer la Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal.

El primero está enfocado en mejorar las policías municipales mediante el desarrollo de la carrera policial, la profesionalización de sus integrantes y el fortalecimiento de su equipamiento e infraestructura.

El segundo contempla el aprovechamiento de los recursos federales destinados a seguridad pública, particularmente los correspondientes al FORTAMUN, a través de asesoría técnica para mejorar su planeación, aplicación y seguimiento, con el propósito de que se traduzcan en mejores servicios para la población.

El tercer eje corresponde a la proximidad social y la justicia cívica, mediante el acompañamiento a los municipios para mejorar la actuación policial, impulsar la inteligencia social y establecer mecanismos de intercambio de experiencias y buenas prácticas entre las distintas regiones del país.

En la asamblea también fue electo como presidente de la Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal el alcalde de Nezahualcóyotl, Adolfo Cerqueda Rebollo, quien sostuvo que la participación de los gobiernos locales es indispensable para que la Estrategia Nacional de Seguridad alcance sus objetivos.

Finalmente, la SSPC reiteró que continuará trabajando con los gobiernos municipales para fortalecer las instituciones policiales, impulsar estrategias de prevención y atender las causas de la violencia, con el propósito de generar mejores condiciones de seguridad y tranquilidad para la población.