Fuerte tormenta de arena y lluvias afectan a Caborca, Sonora
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Septiembre de 2025 a las 08:31:59
Caborca, Sonora, a 3 de septiembre de 2025.- El municipio de Caborca se vio afectado, debido a una fuerte tormenta de arena, seguida de lluvias, por lo que la población se puso en alerta, debido a que ocasionó ráfagas de viento, reducción de visibilidad y caída de agua.

Ante este fenómeno meteorológico, se activaron los protocolos de seguridad, desplegándose elementos de la Coordinación Municipal de Protección Civil, en conjunto con Bomberos, Policía Municipal y Estatal, Cruz Roja, Oomapas y Servicios Públicos, con la finalidad de atender cualquier emergencia.

Entre las principales afectaciones, reportaron el incremento del nivel del agua en el cruce de arroyos, así como árboles y estructuras caídas por los fuertes vientos.

Hasta el momento no se han reportado personas lesionadas, pero los equipos de rescate continúan en constante vigilancia ante posibles contingencias, por lo que Protección Civil pidió a la población tomar precauciones y evitar pasar por zonas inundadas, además de mantenerse informados a través de canales oficiales.

 

