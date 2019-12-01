Frente frío y 'Rachel' provocarán lluvias intensas en varios estados

Ciudad de México, a 3 de octubre 2026.- El Sistema Meteorológico Nacional (SMN), pronosticó que el frente frío número 1 provocará lluvias muy fuertes en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas y San Luis Potosí, además de precipitaciones fuertes en Aguascalientes.
Además, se esperan lluvias intensas en Campeche, Tabasco, Chiapas, Veracruz y Oaxaca, mientras que Hidalgo, Puebla, Estado de México, Michoacán, Guerrero y Quintana Roo tendrán precipitaciones muy fuertes.
También se prevén lluvias fuertes en Yucatán, Tlaxcala, Morelos, Ciudad de México, Querétaro, Colima, Jalisco, Nayarit, Durango y Sinaloa, así como chubascos en Guanajuato, Chihuahua y Sonora.
Por otra parte, el huracán ‘Rachel’ favorecerá lluvias fuertes en el sur de Baja California Sur y mantendrá oleaje elevado en costas de Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Jalisco y Colima.
Pronóstico de lluvias para hoy sábado 3 de octubre:
Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Veracruz (sur), Tabasco (centro, este y sur), Oaxaca (noreste y centro), Chiapas y Campeche (centro, este y sur).
Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Coahuila (norte), Nuevo León (norte), Zacatecas (norte, occidente y sur), San Luis Potosí (este y sureste), Tamaulipas (norte y oeste), Michoacán (norte y este), Estado de México (oeste y suroeste), Hidalgo (norte), Puebla (norte y sureste), Guerrero (costa, norte, centro y este) y Quintana Roo (norte y costa).
Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California Sur (centro y sur), Sinaloa (sur), Durango (sur), Aguascalientes, Nayarit (norte), Jalisco (norte), Colima, Querétaro (norte), Tlaxcala, Morelos, Ciudad de México y Yucatán (sur y oeste).
Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Sonora, Chihuahua y Guanajuato.