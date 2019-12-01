Frente frío traerá lluvias y descenso de temperaturas en gran parte del país

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Marzo de 2026 a las 11:18:07

Ciudad de México, a 28 de marzo 2026.- El Sistema Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó que el frente frío número 42 se desplazará gradualmente sobre el noreste del territorio nacional y originará lluvias en esa región.

Al mismo tiempo, la interacción de un canal de baja presión sobre el sureste del país, con el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México ocasionará chubascos y lluvias fuertes en el oriente del país y la península de Yucatán, además de puntuales muy fuertes en zonas de Veracruz, Tabasco, Oaxaca y Chiapas.

Finalmente, el ingreso de humedad del océano Pacífico sobre el occidente del país originará lluvias con chubascos.

Pronóstico de lluvias para hoy 28 de marzo:

Lluvias fuertes a puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Hidalgo, Puebla, Campeche y Quintana Roo.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos. Tlaxcala y Yucatán.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Guanajuato, Querétaro, Estado de México y Ciudad de México.

Pronóstico de temperaturas máximas para hoy: