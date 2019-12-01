Frente frío número 18 ocasionará lluvias en algunas entidades del país

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Diciembre de 2025 a las 07:28:59

Ciudad de México, a 5 de diciembre de 2025.- El servicio Meteorológico Nacional (SMN), pronostica que este viernes 5 de diciembre el frente frío número 18 se extenderá sobre el noreste y oriente de la República Mexicana, por lo que provocará lluvias.

Por ello, debido al gran ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico, en conjunto con un río atmosférico y una vaguada en niveles medios y altos de la atmosfera sobre el noroeste de México, ocasionará lluvias y chubascos.

Se esperan lluvias puntuales fuertes en Baja California Sur, Sinaloa, Durango, Zacatecas, Nayarit y Jalisco.

Asimismo, hay la probabilidad de caída de nieve o aguanieve en Sierras de Sonora, Sinaloa, Durango y Chihuahua.

También se esperan fuertes rachas de viento en el noroeste, norte, noreste y occidente del territorio nacional, así como viento de componente norte de 20 a 30 km/h y rachas de 40 a 60 km/h en el litoral de Tamaulipas, Veracruz (norte y centro) y Oaxaca (istmo de Tehuantepec), las cuales disminuirán en el transcurso de la tarde.