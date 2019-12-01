Frente frío número 18 ocasionará lluvias en algunas entidades del país

Frente frío número 18 ocasionará lluvias en algunas entidades del país
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Diciembre de 2025 a las 07:28:59
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, a 5 de diciembre de 2025.- El servicio Meteorológico Nacional (SMN), pronostica que este viernes 5 de diciembre el frente frío número 18 se extenderá sobre el noreste y oriente de la República Mexicana, por lo que provocará lluvias.

Por ello, debido al gran ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico, en conjunto con un río atmosférico y una vaguada en niveles medios y altos de la atmosfera sobre el noroeste de México, ocasionará lluvias y chubascos.

Se esperan lluvias puntuales fuertes en Baja California Sur, Sinaloa, Durango, Zacatecas, Nayarit y Jalisco.

Asimismo, hay la probabilidad de caída de nieve o aguanieve en Sierras de Sonora, Sinaloa, Durango y Chihuahua.

También se esperan fuertes rachas de viento en el noroeste, norte, noreste y occidente del territorio nacional, así como viento de componente norte de 20 a 30 km/h y rachas de 40 a 60 km/h en el litoral de Tamaulipas, Veracruz (norte y centro) y Oaxaca (istmo de Tehuantepec), las cuales disminuirán en el transcurso de la tarde.

 

Noventa Grados
Más información de la categoria
Balean domicilio del Fraccionamiento Acanto I en Zamora, Michoacán; presuntamente privaron de la libertad a un joven
Tráiler sale del camino y vuelca en el libramiento Norponiente del municipio de Querétaro
Detienen y vinculan a proceso a hombre por maltrato animal en contra tres gatos en Tamaulipas
Hallan "Barrancas de la muerte" en Puebla; grupos criminales las utilizan para deshacerse de cuerpos
Más información de la categoria
Muere el comediante mexicano Eduardo Manzano, uno de los 'Polivoces'
Claudia Sheinbaum arriba al sorteo del Mundial 2026; se encontrará por primera vez con Trump de manera presencial
Hallan "Barrancas de la muerte" en Puebla; grupos criminales las utilizan para deshacerse de cuerpos
México a la expectativa rumbo al Mundial 2026: afición nerviosa ante el sorteo y mal desempeño
Comentarios