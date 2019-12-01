Frente frío 6 provocará bajas temperaturas en el norte

Ciudad de México, a 14 de noviembre 2026.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que el frente frío número 6 provocará fuertes en Baja California, donde existe la posibilidad de caída de aguanieve en zonas serranas, además de chubascos en Sonora y Chihuahua.
Por otra parte, el frente frío número 5 avanzará sobre el sur y oriente del golfo de México hacia el mar Caribe, con lluvias fuertes en Campeche, Yucatán y Quintana Roo, así como chubascos en Coahuila, Nuevo León, Puebla, Tamaulipas, Veracruz y Tabasco.
Además, el ingreso de humedad del océano Pacífico ocasionará chubascos en Oaxaca y Chiapas, así como lluvias aisladas en Michoacán, Guerrero, Estado de México y Tlaxcala.
Pronóstico de lluvias para hoy:
Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California (norte), Campeche (costa y norte), Yucatán (norte y este) y Quintana Roo.
Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Puebla, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Oaxaca y Chiapas.
Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California Sur, Michoacán, Guerrero, Estado de México y Tlaxcala.
Pronóstico de temperaturas mínimas:
Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango.
Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C con posibles heladas: zonas altas (serranas y/o montañosas) de Sonora, Zacatecas, Jalisco, Michoacán, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.