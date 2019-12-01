Frente frío 6 provocará bajas temperaturas en el norte

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Noviembre de 2026 a las 08:51:07

Ciudad de México, a 14 de noviembre 2026.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que el frente frío número 6 provocará fuertes en Baja California, donde existe la posibilidad de caída de aguanieve en zonas serranas, además de chubascos en Sonora y Chihuahua.

Por otra parte, el frente frío número 5 avanzará sobre el sur y oriente del golfo de México hacia el mar Caribe, con lluvias fuertes en Campeche, Yucatán y Quintana Roo, así como chubascos en Coahuila, Nuevo León, Puebla, Tamaulipas, Veracruz y Tabasco.

Además, el ingreso de humedad del océano Pacífico ocasionará chubascos en Oaxaca y Chiapas, así como lluvias aisladas en Michoacán, Guerrero, Estado de México y Tlaxcala.

Pronóstico de lluvias para hoy:

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California (norte), Campeche (costa y norte), Yucatán (norte y este) y Quintana Roo.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Puebla, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Oaxaca y Chiapas.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California Sur, Michoacán, Guerrero, Estado de México y Tlaxcala.

Pronóstico de temperaturas mínimas: