Frente frío 6 provocará bajas temperaturas en el norte

Frente frío 6 provocará bajas temperaturas en el norte
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Noviembre de 2026 a las 08:51:07
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Ciudad de México, a 14 de noviembre 2026.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que el frente frío número 6 provocará fuertes en Baja California, donde existe la posibilidad de caída de aguanieve en zonas serranas, además de chubascos en Sonora y Chihuahua.

Por otra parte, el frente frío número 5 avanzará sobre el sur y oriente del golfo de México hacia el mar Caribe, con lluvias fuertes en Campeche, Yucatán y Quintana Roo, así como chubascos en Coahuila, Nuevo León, Puebla, Tamaulipas, Veracruz y Tabasco.

Además, el ingreso de humedad del océano Pacífico ocasionará chubascos en Oaxaca y Chiapas, así como lluvias aisladas en Michoacán, Guerrero, Estado de México y Tlaxcala.

Pronóstico de lluvias para hoy:

  • Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California (norte), Campeche (costa y norte), Yucatán (norte y este) y Quintana Roo.

  • Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Puebla, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Oaxaca y Chiapas.

  • Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California Sur, Michoacán, Guerrero, Estado de México y Tlaxcala.

Pronóstico de temperaturas mínimas:

  • Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango.

  • Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C con posibles heladas: zonas altas (serranas y/o montañosas) de Sonora, Zacatecas, Jalisco, Michoacán, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

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