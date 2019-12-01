Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Noviembre de 2026 a las 07:30:39

Ciudad de México, a 19 de noviembre 2026.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) explicó que el frente frío número 6 se extenderá en el suroeste del golfo de México, en interacción con un canal de baja presión sobre la península de Yucatán, generarán lluvias puntuales fuertes en Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco; e intervalos de chubascos en Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Además, un nuevo frente frío llegará al noroeste del país y originará rachas de viento en toda la región.

Por otra parte, canales de baja presión ocasionarán lluvias y chubascos en estados del noreste, oriente, centro y sur de la República Mexicana.

Pronóstico de lluvias para hoy 19 de noviembre de 2026:

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) : Veracruz (sur), Oaxaca (norte y este), Chiapas (norte) y Tabasco (oeste).

: Veracruz (sur), Oaxaca (norte y este), Chiapas (norte) y Tabasco (oeste). Intervalos de chubascos (5 a 25 mm) : Baja California, Tamaulipas, Puebla, Estado de México, Ciudad de México, Guerrero, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

: Baja California, Tamaulipas, Puebla, Estado de México, Ciudad de México, Guerrero, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Michoacán, Morelos y Tlaxcala.

Pronóstico de temperaturas máximas para este jueves:

De 35 a 40 °C : Sonora (sur), Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca (costa) y Chiapas (costa).

: Sonora (sur), Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca (costa) y Chiapas (costa). De 30 a 35 °C: Morelos, Puebla (suroeste), Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Pronóstico de temperaturas mínimas para hoy: