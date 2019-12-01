Ciudad de México, a 19 de noviembre 2026.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) explicó que el frente frío número 6 se extenderá en el suroeste del golfo de México, en interacción con un canal de baja presión sobre la península de Yucatán, generarán lluvias puntuales fuertes en Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco; e intervalos de chubascos en Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
Además, un nuevo frente frío llegará al noroeste del país y originará rachas de viento en toda la región.
Por otra parte, canales de baja presión ocasionarán lluvias y chubascos en estados del noreste, oriente, centro y sur de la República Mexicana.
Pronóstico de lluvias para hoy 19 de noviembre de 2026:
- Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Veracruz (sur), Oaxaca (norte y este), Chiapas (norte) y Tabasco (oeste).
- Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California, Tamaulipas, Puebla, Estado de México, Ciudad de México, Guerrero, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
- Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Michoacán, Morelos y Tlaxcala.
Pronóstico de temperaturas máximas para este jueves:
- De 35 a 40 °C: Sonora (sur), Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca (costa) y Chiapas (costa).
- De 30 a 35 °C: Morelos, Puebla (suroeste), Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
Pronóstico de temperaturas mínimas para hoy:
- De -5 a 0 °C: zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango.
- De 0 a 5 °C: zonas serranas de Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.