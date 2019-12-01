Frente frío 34 está por concluir y ya no se prevén descensos significativos en Querétaro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Febrero de 2026 a las 16:41:22

Querétaro, Querétaro, a 23 de febrero de 2026.- El director de Protección Civil del Estado, Javier Amaya Torres, informó que el frente frío número 34 está por concluir y que, al tratarse de los últimos fenómenos de la temporada, ya no se prevén descensos significativos de temperatura. La tendencia, señaló, apunta hacia un incremento paulatino en los valores térmicos.

Durante la temporada invernal, detalló que la Coordinación Estatal de Protección Civil implementó el Operativo Activo Invernal, que consistió en recorridos diarios para invitar a personas en situación de calle a trasladarse a los albergues habilitados en distintas zonas del estado.

Aunque algunos aceptaron la invitación, principalmente en la zona metropolitana, la mayoría optó por permanecer en la vía pública.

Explicó que la negativa de muchas personas a acudir a los refugios obedece a que en la calle reciben apoyos directos de la ciudadanía, como cobijas y alimentos.

En contraste, los albergues ofrecen servicios básicos como alimentación y abrigo; sin embargo, el ingreso es voluntario, ya que la coordinación no solicita identificaciones ni datos personales.

Destacó que, pese a la renuencia de algunos, la coordinación estatal y las municipales mantuvieron la entrega de cobijas y otros apoyos durante la temporada. Asimismo, reiteró que los albergues continúan disponibles para quienes deseen utilizarlos.