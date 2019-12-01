Frente frío 32 provocará lluvias, contrastes térmicos y rachas de viento en Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 31 de Enero de 2026 a las 22:51:34

Ciudad de México, 31 de enero de 2026.— El frente frío número 32 mantendrá condiciones climáticas variables en Michoacán durante este fin de semana, con pronóstico de lluvias, descenso de temperaturas en zonas altas y ambiente caluroso durante el día en algunas regiones.

De acuerdo con reportes meteorológicos nacionales, el sistema frontal y la masa de aire ártico asociada generarán lluvias y chubascos en entidades del occidente del país, incluido Michoacán, mientras que las precipitaciones más intensas se concentrarán en el sureste mexicano.

En contraste, el estado también registrará temperaturas máximas elevadas, que podrían alcanzar entre 35 y 40 grados Celsius en algunas zonas, reflejando el choque entre masas de aire frío y sistemas anticiclónicos que favorecen el calor en el occidente y sur del país.

Para zonas serranas de Michoacán, se prevén temperaturas cercanas a los cero grados con posibilidad de heladas, especialmente durante la madrugada y primeras horas del día, dentro de un escenario de ambiente frío a muy frío que persistirá en gran parte del territorio nacional.

Autoridades federales y de protección civil exhortaron a la población a mantenerse informada mediante los avisos oficiales, debido a que estas condiciones podrían generar encharcamientos, bancos de niebla, caída de árboles y afectaciones por vientos fuertes en distintas regiones del país.

El frente frío 32 continuará su desplazamiento hacia el sureste de México y la Península de Yucatán, aunque sus efectos indirectos seguirán generando variaciones térmicas y lluvias en el centro y occidente del territorio nacional.