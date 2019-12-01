Frente frío 29 provoca lluvias intensas y bajas temperaturas en gran parte de México

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Enero de 2026 a las 08:52:31

Ciudad de México, a 17 de enero 2026.- El Sistema Meteorológico Nacional (SMN), pronosticó que el frente frío número 29 se ubicará sobre el noreste y oriente del país y originará lluvias y chubascos en dichas regiones, así como lluvias de fuertes a muy fuertes en Querétaro, Hidalgo, Puebla y Veracruz.

Además, la masa de aire asociada al fenómeno, ocasionará un nuevo descenso de las temperaturas sobre el norte, noreste y oriente del país; así como un nuevo evento de “Norte” con rachas de 60 a 80 km/h y oleaje elevado en las costas de Tamaulipas y Veracruz.

Por otra parte, el persistente ingreso de humedad del océano Pacífico hacia el occidente del país, aunado a inestabilidad atmosférica ocasionarán lluvias y chubascos con descargas eléctricas en estados del norte, occidente, centro y sur del territorio mexicano, además de lluvias puntuales fuertes en el Estado de México.

Pronóstico de lluvias para mañana hoy 17 de enero:

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Puebla (Sierra Norte y Sierra Nororiental) y Veracruz (Totonaca y Nautla).

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Querétaro, Hidalgo, Estado de México y Veracruz (Huasteca Baja y Capital).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Durango, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Tamaulipas, Jalisco, Colima, Michoacán, Guanajuato, Tlaxcala, Ciudad de México, Morelos, Guerrero, Puebla (Valle Serdán, Angelópolis y Tehuacán-Sierra Negra), Oaxaca, Chiapas, Veracruz (Huasteca Alta, Sotavento, Las Montañas, Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca), Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Coahuila, Nuevo León y Nayarit.

Pronóstico de temperaturas mínimas: