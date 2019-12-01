Frente frío 29 provoca lluvias intensas y bajas temperaturas en gran parte de México

Ciudad de México, a 17 de enero 2026.- El Sistema Meteorológico Nacional (SMN), pronosticó que el frente frío número 29 se ubicará sobre el noreste y oriente del país y originará lluvias y chubascos en dichas regiones, así como lluvias de fuertes a muy fuertes en Querétaro, Hidalgo, Puebla y Veracruz.
Además, la masa de aire asociada al fenómeno, ocasionará un nuevo descenso de las temperaturas sobre el norte, noreste y oriente del país; así como un nuevo evento de “Norte” con rachas de 60 a 80 km/h y oleaje elevado en las costas de Tamaulipas y Veracruz.
Por otra parte, el persistente ingreso de humedad del océano Pacífico hacia el occidente del país, aunado a inestabilidad atmosférica ocasionarán lluvias y chubascos con descargas eléctricas en estados del norte, occidente, centro y sur del territorio mexicano, además de lluvias puntuales fuertes en el Estado de México.
Pronóstico de lluvias para mañana hoy 17 de enero:
Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Puebla (Sierra Norte y Sierra Nororiental) y Veracruz (Totonaca y Nautla).
Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Querétaro, Hidalgo, Estado de México y Veracruz (Huasteca Baja y Capital).
Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Durango, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Tamaulipas, Jalisco, Colima, Michoacán, Guanajuato, Tlaxcala, Ciudad de México, Morelos, Guerrero, Puebla (Valle Serdán, Angelópolis y Tehuacán-Sierra Negra), Oaxaca, Chiapas, Veracruz (Huasteca Alta, Sotavento, Las Montañas, Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca), Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Coahuila, Nuevo León y Nayarit.
Pronóstico de temperaturas mínimas:
Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango.
Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.
Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Jalisco, Tamaulipas, Aguascalientes, Ciudad de México, Morelos y Chiapas.