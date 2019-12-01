Frente frío 20 llega a México y afectará a varios estados

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Diciembre de 2025 a las 07:14:17
Ciudad de México, a 11 de diciembre 2025.- El Sistema Meteorológico Nacional (SMN) indicó que el frente frío número 20 se extenderá sobre el noreste de México, ocasionará fuertes rachas de viento en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Además, canales de baja presión sobre el centro y sureste del país ocasionarán lluvias y chubascos en estados del occidente, centro, oriente, sur y sureste del territorio nacional, incluida la península de Yucatán, con lluvias puntuales fuertes en Michoacán (centro), Chiapas (este), Tabasco (centro y este), Campeche (este) y Quintana Roo (centro y sur).

Pronóstico de lluvias para el 11 de diciembre de 2025:       

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Michoacán (centro), Chiapas (este), Tabasco (centro y este), Campeche (este) y Quintana Roo.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Puebla (Sierra Norte, Sierra Nororiental, Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (Huasteca Alta, Huasteca Baja, Totonaca, Nautla, Capital, Sotavento, Las Montañas, Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca), Jalisco, Colima, Guerrero, Guanajuato, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Oaxaca y Yucatán.

Aisladas (0.1 a 5 mm): Tamaulipas, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Nayarit, Querétaro, Hidalgo y Tlaxcala.

Pronóstico de temperaturas máximas para hoy:

  • De 35 a 40 °C: Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.
  • De 30 a 35 °C: Baja California Sur, Sonora, Chihuahua (suroeste), Durango (oeste), Morelos, Puebla (suroeste), Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Pronóstico de temperaturas mínimas para el jueves:

  • De -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del jueves: zonas serranas de Chihuahua y Durango.
  • De -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del jueves: zonas serranas de Baja California, Sonora, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.
  • De 0 a 5 °C durante la madrugada del jueves: zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Veracruz y Oaxaca.
