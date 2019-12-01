Frente frío 2 genera lluvias en al menos 8 estados

Ciudad de México, a 20 de octubre 2026.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN)indicó que el frente frío número 2 se extenderá sobre la península de Yucatán.
Además, un canal de baja presión generará lluvias puntuales intensas en Veracruz (sur); lluvias puntuales muy fuertes en Tabasco (oeste), Oaxaca (noreste) y Chiapas (norte); y chubascos en Puebla (norte), Campeche (suroeste), Yucatán (noreste) y Quintana Roo (sur).
Igualmente, canales de baja presión sobre el interior del país, aunados a la corriente en chorro subtropical, inestabilidad atmosférica y el ingreso de humedad, ocasionarán chubascos y lluvias fuertes en estados del noroeste, norte, noreste, occidente y centro del país.
Pronóstico de lluvias para hoy 20 de octubre de 2026:
- Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Veracruz (sur).
- Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Tabasco (oeste), Oaxaca (noreste) y Chiapas (norte).
- Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Chihuahua (sur), Durango (oeste), Tamaulipas (sureste), Jalisco (costa), Colima, Michoacán (centro) y Guerrero (sureste).
- Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur, Sinaloa, Zacatecas, Nayarit, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Guanajuato, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Puebla (norte), Campeche (suroeste), Yucatán (noreste) y Quintana Roo (sur).
- Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Sonora, Aguascalientes, Ciudad de México, Morelos y Querétaro.
Pronóstico de temperaturas máximas para hoy:
- Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Sonora (sur) y Sinaloa (norte).
- Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California, Baja California Sur, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Nuevo León (noreste), Tamaulipas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.