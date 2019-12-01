Frente frío 2 genera lluvias en al menos 8 estados

Frente frío 2 genera lluvias en al menos 8 estados
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Octubre de 2026 a las 07:29:35
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, a 20 de octubre 2026.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN)indicó que el frente frío número 2 se extenderá sobre la península de Yucatán.

Además, un canal de baja presión generará lluvias puntuales intensas en Veracruz (sur); lluvias puntuales muy fuertes en Tabasco (oeste), Oaxaca (noreste) y Chiapas (norte); y chubascos en Puebla (norte), Campeche (suroeste), Yucatán (noreste) y Quintana Roo (sur).

Igualmente, canales de baja presión sobre el interior del país, aunados a la corriente en chorro subtropical, inestabilidad atmosférica y el ingreso de humedad, ocasionarán chubascos y lluvias fuertes en estados del noroeste, norte, noreste, occidente y centro del país.

Pronóstico de lluvias para hoy 20 de octubre de 2026:

  • Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Veracruz (sur).
  • Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Tabasco (oeste), Oaxaca (noreste) y Chiapas (norte).
  • Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Chihuahua (sur), Durango (oeste), Tamaulipas (sureste), Jalisco (costa), Colima, Michoacán (centro) y Guerrero (sureste).
  • Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur, Sinaloa, Zacatecas, Nayarit, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Guanajuato, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Puebla (norte), Campeche (suroeste), Yucatán (noreste) y Quintana Roo (sur).
  • Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Sonora, Aguascalientes, Ciudad de México, Morelos y Querétaro.

Pronóstico de temperaturas máximas para hoy:

  • Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Sonora (sur) y Sinaloa (norte).
  • Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California, Baja California Sur, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Nuevo León (noreste), Tamaulipas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
Más información de la categoria
Balean fachada de restaurante en Uruapan, Michoacán
Detienen a director del C2 y policías de Taxco por desaparición forzada de personas
Identifican a joven que cayó del estacionamiento de Espacio Las Américas, en Morelia
Encuentran cuerpo en avanzado estado de descomposición cerca de Playa Jardín, en Lázaro Cárdenas
Más información de la categoria
Detienen a director del C2 y policías de Taxco por desaparición forzada de personas
Rusia acusa a Ucrania de entrenar criminales mexicanos en manejo de drones
Mataron a Bernardo Bravo por alzar la voz por los limoneros de Michoacán; un año después, su familia sigue esperando justicia
La tragedia de Guerrero: Niño suplica a cartel que le devuelva a su padre secuestrado; “es un campesino, no es de pleito”