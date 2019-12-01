Frente frío 2 genera lluvias en al menos 8 estados

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Octubre de 2026 a las 07:29:35

Ciudad de México, a 20 de octubre 2026.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN)indicó que el frente frío número 2 se extenderá sobre la península de Yucatán.

Además, un canal de baja presión generará lluvias puntuales intensas en Veracruz (sur); lluvias puntuales muy fuertes en Tabasco (oeste), Oaxaca (noreste) y Chiapas (norte); y chubascos en Puebla (norte), Campeche (suroeste), Yucatán (noreste) y Quintana Roo (sur).

Igualmente, canales de baja presión sobre el interior del país, aunados a la corriente en chorro subtropical, inestabilidad atmosférica y el ingreso de humedad, ocasionarán chubascos y lluvias fuertes en estados del noroeste, norte, noreste, occidente y centro del país.

Pronóstico de lluvias para hoy 20 de octubre de 2026:

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Veracruz (sur).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Tabasco (oeste), Oaxaca (noreste) y Chiapas (norte).

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Chihuahua (sur), Durango (oeste), Tamaulipas (sureste), Jalisco (costa), Colima, Michoacán (centro) y Guerrero (sureste).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur, Sinaloa, Zacatecas, Nayarit, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Guanajuato, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Puebla (norte), Campeche (suroeste), Yucatán (noreste) y Quintana Roo (sur).

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Sonora, Aguascalientes, Ciudad de México, Morelos y Querétaro.

Pronóstico de temperaturas máximas para hoy: