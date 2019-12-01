Frente frío 19 provocará lluvias en varios estados

Frente frío 19 provocará lluvias en varios estados
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Diciembre de 2025 a las 07:30:37
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, a 8 de diciembre 2025.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó que el frente frío 19 ocasionará lluvias puntuales intensas en varias entidades.

Asimismo, previó que dicho fenómeno generará precipitaciones en zonas de Puebla (regiones Sierra Norte y Sierra Nororiental), Veracruz (regiones Huasteca Baja, Totonaca, Nautla y Olmeca), Oaxaca (norte y este), Chiapas (norte y este) y Tabasco (oeste, sur y este); lluvias fuertes a muy fuertes en el oriente y sureste del país, incluida en la península de Yucatán; y chubascos en el noreste y centro del territorio nacional.

Pronóstico de lluvias para el lunes 8 de diciembre de 2025:

  • Muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Puebla (regiones Sierra Norte y Sierra Nororiental), Veracruz (regiones Huasteca Baja, Totonaca, Nautla y Olmeca), Oaxaca (norte y este), Chiapas (norte y este) y Tabasco (oeste, este y sur).
  • Fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Hidalgo, Puebla (regiones Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (regiones Huasteca Alta, Capital, Sotavento, Las Montañas, Papaloapan y Los Tuxtlas), Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
  • Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Guerrero, Querétaro (región Sierra Gorda) y Tlaxcala.
  • Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): San Luis Potosí (región Huasteca), Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Jalisco, Colima, Michoacán, Morelos, Ciudad de México y Estado de México.
  • Aisladas (0.1 a 5 mm): Tamaulipas y Nayarit.

Pronóstico de temperaturas máximas para hoy:

  • De 35 a 40 °C: Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas (costa).
  • De 30 a 35 °C: Baja California Sur, Chihuahua (suroeste), Durango (oeste), Morelos, Puebla (suroeste), Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Pronóstico de temperaturas mínimas para este lunes:

  • De -10 a -5 °C con heladas: Zonas serranas de Chihuahua y Durango.
  • De -5 a 0 °C con heladas: Zonas serranas de Baja California, Sonora, Nuevo León, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.
  • De 0 a 5 °C: Zonas serranas de Coahuila, San Luis Potosí, Zacatecas, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Veracruz y Oaxaca.
Noventa Grados
Más información de la categoria
Accidente vial deja al menos 2 muertos y 22 heridos en Chiapas
Caos en la Monterrey–Saltillo: tráiler se incendia y provoca el cierre total de la autopista
En Apatzingán, Michoacán ultiman a alias “El Sorullo”
Accidente en la carretera Morelia-Charo rumbo al recinto ferial, deja 2 mujeres fallecidas y nueve heridos
Más información de la categoria
Quitan la vida a tres mujeres en el Fraccionamiento Villas de San José de Zamora, Michoacán
Camioneta involucrada en explosión en Coahuayana ingresó por Colima, confirma Fiscal
Atrae la FGR el caso de la explosión de un vehículo en Coahuayana, Michoacán
No hay víctimas civiles entre los fallecidos por explosión en Coahuayana, confirma Segob
Comentarios