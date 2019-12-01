Frente frío 19 provocará lluvias en varios estados

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Diciembre de 2025 a las 07:30:37

Ciudad de México, a 8 de diciembre 2025.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó que el frente frío 19 ocasionará lluvias puntuales intensas en varias entidades.

Asimismo, previó que dicho fenómeno generará precipitaciones en zonas de Puebla (regiones Sierra Norte y Sierra Nororiental), Veracruz (regiones Huasteca Baja, Totonaca, Nautla y Olmeca), Oaxaca (norte y este), Chiapas (norte y este) y Tabasco (oeste, sur y este); lluvias fuertes a muy fuertes en el oriente y sureste del país, incluida en la península de Yucatán; y chubascos en el noreste y centro del territorio nacional.

Pronóstico de lluvias para el lunes 8 de diciembre de 2025:

Muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm) : Puebla (regiones Sierra Norte y Sierra Nororiental), Veracruz (regiones Huasteca Baja, Totonaca, Nautla y Olmeca), Oaxaca (norte y este), Chiapas (norte y este) y Tabasco (oeste, este y sur).

: Puebla (regiones Sierra Norte y Sierra Nororiental), Veracruz (regiones Huasteca Baja, Totonaca, Nautla y Olmeca), Oaxaca (norte y este), Chiapas (norte y este) y Tabasco (oeste, este y sur). Fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) : Hidalgo, Puebla (regiones Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (regiones Huasteca Alta, Capital, Sotavento, Las Montañas, Papaloapan y Los Tuxtlas), Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

: Hidalgo, Puebla (regiones Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (regiones Huasteca Alta, Capital, Sotavento, Las Montañas, Papaloapan y Los Tuxtlas), Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) : Guerrero, Querétaro (región Sierra Gorda) y Tlaxcala.

: Guerrero, Querétaro (región Sierra Gorda) y Tlaxcala. Intervalos de chubascos (5 a 25 mm) : San Luis Potosí (región Huasteca), Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Jalisco, Colima, Michoacán, Morelos, Ciudad de México y Estado de México.

: San Luis Potosí (región Huasteca), Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Jalisco, Colima, Michoacán, Morelos, Ciudad de México y Estado de México. Aisladas (0.1 a 5 mm): Tamaulipas y Nayarit.

Pronóstico de temperaturas máximas para hoy:

De 35 a 40 °C : Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas (costa).

: Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas (costa). De 30 a 35 °C: Baja California Sur, Chihuahua (suroeste), Durango (oeste), Morelos, Puebla (suroeste), Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Pronóstico de temperaturas mínimas para este lunes: