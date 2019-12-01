Frente frío 17 provocará lluvias y bajas temperaturas en varios estados

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Diciembre de 2025 a las 07:45:38

Ciudad de México, a 1 de diciembre 2025.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), pronosticó que el frente frío 17 se extenderá sobre el noreste y oriente del país.

Según el organismo perteneciente a la Comisión Nacional del Agua (Conagua), señaló que dicho fenómeno ocasionará intervalos de chubascos en Tamaulipas, San Luis Potosí (región Huasteca), Hidalgo (regiones Sierra Alta y Huasteca), Veracruz (regiones Huasteca Alta, Huasteca Baja, Totonaca, Nautla y Capital) y Puebla (regiones Sierra Norte, Sierra Nororiental y Valle Serdán), así como lluvias aisladas en el noreste del territorio nacional.

A su vez, una vaguada en altura, un río atmosférico y la corriente en chorro subtropical, mantendrán el ambiente frío con lluvias aisladas y rachas de viento de 40 a 60 km/h en la península de Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango y Sinaloa.

Pronóstico de lluvias para el 1 de diciembre de 2025:

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm) : San Luis Potosí (región Huasteca), Hidalgo (regiones Sierra Alta y Huasteca), Veracruz (regiones Huasteca Alta, Huasteca Baja, Totonaca, Nautla y Capital), Puebla (regiones Sierra Norte, Sierra Nororiental y Valle Serdán), Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

: San Luis Potosí (región Huasteca), Hidalgo (regiones Sierra Alta y Huasteca), Veracruz (regiones Huasteca Alta, Huasteca Baja, Totonaca, Nautla y Capital), Puebla (regiones Sierra Norte, Sierra Nororiental y Valle Serdán), Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Durango, Chihuahua, Zacatecas, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz (regiones Las Montañas, Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca), Puebla (región Tehuacán-Sierra Negra), Hidalgo (regiones Sierra de Tenango y Valle de Tulancingo), Estado de México, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Pronóstico de temperaturas máximas para hoy: