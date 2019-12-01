Francisco Garduño es nuevo director de los Centros de Formación para el Trabajo de la SEP

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Enero de 2026 a las 07:27:36

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a 20 de enero 2026.- Mary Lawlor, relatora especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), aseguró que no hay seguridad para los defensores de los derechos humanos, en el estado de Chiapas, por lo que se paralizan los esfuerzos de paz.

A través de un mensaje la enviada internacional aseveró que “no existen condiciones de seguridad para las personas defensoras de derechos humanos”.

Asimismo, agregó que “la militarización, el crimen organizado, los megaproyectos y la criminalización incrementan los riesgos”.

De igual forma, la relatora comentó que los testimonios recibidos son alarmantes, especialmente en el caso de “mujeres defensoras, personas indígenas y defensoras de derechos de personas en movilidad”, así como por los hechos de asesinato, desplazamiento forzado y detenciones arbitrarias.

Además, Lawlor manifestó su preocupación por personas detenidas de manera arbitraria como Bersaín Velasco García, y expresó la necesidad de justicia para víctimas de asesinatos, tortura, desaparición y desplazamiento forzado.