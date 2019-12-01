Fortalece Protección Civil la atención de emergencias en cuerpos de agua de Huimilpan, Querétaro

Fortalece Protección Civil la atención de emergencias en cuerpos de agua de Huimilpan, Querétaro
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Abril de 2026 a las 14:34:33
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Huimilpan, Querétaro, 20 de abril del 2026.- Como parte del programa permanente de profesionalización del personal operativo de la Coordinación Estatal de Protección Civil de Querétaro (CEPCQ), se realizó una jornada intensiva de capacitación y práctica en técnicas de rescate acuático en la presa de San Pedro, en el municipio de Huimilpan.

Durante la jornada, el personal reforzó conocimientos en materia de atención inmediata a personas en riesgo dentro del agua, la aplicación correcta de técnicas de rescate, así como procedimientos de estabilización y evacuación segura.

Con apoyo de unidades terrestres y acuáticas, además de equipos de atención prehospitalaria, se pusieron en práctica protocolos de rescate en condiciones de alta afluencia, además de evaluar tiempos de respuesta y comunicación, para mejorar la atención a posibles víctimas.

Asimismo, la CEPCQ exhorta a la población a evitar ingresar a cuerpos de agua como presas, ríos y bordos, ya que estos espacios no son aptos para la realización de actividades acuáticas e introducirse a ellos pone en riesgo la vida.

Con estas acciones, la Coordinación Estatal de Protección Civil reafirma su compromiso de salvaguardar la vida de visitantes y ciudadanos de Querétaro, fortaleciendo la capacidad de reacción ante emergencias en cuerpos de agua y zonas turísticas del estado.

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