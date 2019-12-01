Firman convenio de colaboración la SSPC y la SSC de la CDMX para uso del sistema informático Kárdex 2.0

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Diciembre de 2025 a las 14:45:20

Ciudad de México, a 5 de diciembre de 2025.- La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), a través del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC), firmaron un convenio para compartir el sistema informático Kárdex 2.0, una plataforma creada por la SSC capitalina para la administración y control del Servicio Profesional de Carrera.

El acuerdo, signado por Marcela Figueroa y Pablo Vázquez Camacho, permitirá que el SESNSP otorgue a instituciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno una licencia gratuita y no exclusiva por cinco años, que incluye acceso al código fuente para su operación y actualización.

Figueroa resaltó que el desarrollo del sistema no generó costos adicionales y que su diseño modular facilitará su mejora y adopción en entidades que aún carecen de herramientas similares. Vázquez Camacho subrayó que el modelo tecnológico de la capital contribuirá al fortalecimiento de corporaciones policiales en todo el país.

Autoridades de ambas dependencias asistieron al acto, donde la SSPC reiteró su compromiso de impulsar soluciones tecnológicas que fortalezcan la seguridad nacional.