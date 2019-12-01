Firman convenio de colaboración la SSPC y la SSC de la CDMX para uso del sistema informático Kárdex 2.0

Firman convenio de colaboración la SSPC y la SSC de la CDMX para uso del sistema informático Kárdex 2.0
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Diciembre de 2025 a las 14:45:20
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, a 5 de diciembre de 2025.- La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), a través del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC), firmaron un convenio para compartir el sistema informático Kárdex 2.0, una plataforma creada por la SSC capitalina para la administración y control del Servicio Profesional de Carrera.

El acuerdo, signado por Marcela Figueroa y Pablo Vázquez Camacho, permitirá que el SESNSP otorgue a instituciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno una licencia gratuita y no exclusiva por cinco años, que incluye acceso al código fuente para su operación y actualización.

Figueroa resaltó que el desarrollo del sistema no generó costos adicionales y que su diseño modular facilitará su mejora y adopción en entidades que aún carecen de herramientas similares. Vázquez Camacho subrayó que el modelo tecnológico de la capital contribuirá al fortalecimiento de corporaciones policiales en todo el país.

Autoridades de ambas dependencias asistieron al acto, donde la SSPC reiteró su compromiso de impulsar soluciones tecnológicas que fortalezcan la seguridad nacional.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Comando irrumpe en almacén de Nissan en Morelos; roba dos camionetas y se lleva a dos guardias
Michoacán: Ejército irrumpe en Turicato y Nocupétaro y decomisa 335 kilos de estupefaciente y un mega laboratorio
Denuncian trabajo de “ficheras” en bar de San José el Alto
Recuperan 23 cuerpos de fosa común en panteón de la Miguel Hidalgo
Más información de la categoria
Michoacán: Ejército irrumpe en Turicato y Nocupétaro y decomisa 335 kilos de estupefaciente y un mega laboratorio
Hallan cuatro personas sin vida en acceso a Pénjamo; presentaban signos de violencia
FGR encabeza cateo en una pensión en El Marqués, Querétaro
Fueron asesinados 120 menores durante el ciclo escolar pasado y hay 20 municipios con escuelas cerradas de manera intermitente por violencia en Michoacán
Comentarios