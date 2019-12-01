FGR busca reabrir caso contra líderes de La Luz del Mundo: Sheinbaum

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Abril de 2026 a las 13:25:57

Ciudad de México, a 16 de abril 2026.- La Fiscalía General de la República (FGR), a cargo de Ernestina Godoy Ramos, busca reabrir el caso judicial contra los líderes de la Iglesia de la Luz del Mundo.

Lo anterior lo dio a conocer la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, durante su conferencia de prensa matutina, en la que explicó que el no ejercicio de la acción penal por este caso ocurrió en la gestión del entonces fiscal Alejandro Gertz Manero, pero la actual fiscal general se acercó a las víctimas para reactivarlo.

“El objetivo de la fiscal Ernestina Godoy, junto con las víctimas es que el juez reabra el caso. El cierre (del caso) fue el año pasado con el fiscal (Alejandro) Gertz, las razones las desconozco”, puntualizó.

“Lo que hizo la fiscal ahora fue acercarse a las víctimas para que tuvieran una nueva audiencia porque está pidiendo la fiscal que se reabra el caso, por eso es la audiencia de hoy”, detalló la jefa del Ejecutivo federal.

Las declaraciones de la gobernante se dan previo a que el juez federal Juan José Rodríguez Velarde, titular de Control del Centro de Justicia Penal Federal en el Complejo Penitenciario Puente Grande, Jalisco decida si reabre la investigación en contra de líderes de la iglesia de La Luz del Mundo por su probable responsabilidad en el delito de abuso sexual infantil.

Dicha investigación inició en 2019, tras la denuncia por Sochil Martin y Sharim Guzmán, víctimas que fueron testigos clave para lograr que Naasón Joaquín fuera fuera encarcelado en Estados Unidos.