FGR apelará sentencia absolutoria otorgada a Israel Vallarta por “obligación moral”

Ciudad de México, 12 de agosto del 2025.- El titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, afirmó que se apelará la sentencia absolutoria y posterior liberación de Israel Vallarta, acusado de secuestro y quien quedó en libertad a principios del mes de agosto luego de estar casi 20 años sin sentencia.

Desde Palacio Nacional, en la tradicional conferencia de prensa matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, Gertz Manero dejó en claro que en la FGR existe una es una “obligación moral, ética y jurídica” para atender a las víctimas por el delito de secuestro.

“El delito de secuestro después del homicidio es el delito más grave que puede sufrir cualquier persona. En este caso en particular hay seis personas que sufrieron un secuestro, y ese secuestro se llevó a cabo antes de que hubiera una diligencia evidentemente ilegal y abusiva, y esas personas no pueden quedar en estado de indefensión”, declaró.

“Es una obligación moral, ética y jurídica atender a las víctimas del secuestro y nosotros vamos a proceder del recurso de la apelación en la defensa de esas víctimas y en el derecho que tienena.la reparación del daño”, sentenció sobre el tema.

Cabe recordar que Israel Vallarta, detenido por secuestro desde 2005 por el mediático caso de la francesa Florence Cassez, fue absuelto y liberado el 1 de agosto de 2025 tras permanecer casi 20 años en la cárcel sin una sentencia.