FGE Michoacán lleva a cabo mesa de trabajo con colectivo “Nada sobre nosotros, sin nosotros”

Morelia, Michoacán, 15 de marzo del 2026.- Con el objetivo de avanzar en la elaboración del Protocolo de Atención para Personas con Discapacidad en el Proceso de Procuración de Justicia y en cumplimiento de los ejes institucionales de inclusión y respeto a los derechos humanos, la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), a través de la Dirección General Jurídica y de Derechos Humanos, llevó a cabo una mesa de trabajo estratégica con integrantes del colectivo “Nada sobre nosotros, sin nosotros”.

Sobre el particular se informó que el encuentro fue encabezado por el Director General Jurídico y de Derechos Humanos, José Daniel Moncada Sánchez, quien destacó la importancia de fortalecer la colaboración entre instituciones y sociedad civil para garantizar que las personas con discapacidad puedan ejercer plenamente su derecho de acceso a la justicia.

Durante la sesión de trabajo se abordaron diversos ejes temáticos orientados a consolidar un instrumento que permita eliminar barreras y asegurar una atención digna e incluyente dentro de los procesos de procuración de justicia.

Así mismo, se trabajó en la identificación de ajustes razonables que permitan fortalecer la atención a este sector de la población, tales como la implementación de sistemas de comunicación accesibles, mejoras en accesibilidad arquitectónica y señalética universal, así como el desarrollo de metodologías de atención diferenciada de acuerdo con el tipo de discapacidad, ya sea física, sensorial, intelectual o psicosocial.

Como parte de los acuerdos del encuentro, la Directora de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, Diovana Rodríguez Corona, estableció el compromiso de mantener un canal de comunicación permanente y bidireccional con colectivos defensores de los derechos de las personas con discapacidad, con el fin de consolidar un proceso participativo en la construcción de este protocolo.