Festejan el 5to Aniversario de la Unidad de Salud Integral para las Personas Trans de la Ciudad de México

Ciudad de México, 11 de octubre de 2026.- La USIPT nació del reconocimiento de las necesidades de salud de las personas trans y no binarias: doctora Nadine Gasman Zylbermann, secretaria de Salud Pública Brinda servicios gratuitos, con calidad, respeto, sin discriminación y con perspectiva de derechos humanos y de género Desde su creación, pasó de 173 personas usuarias, a la atención integral de más de 6 mil personas

Al encabezar la ceremonia por el 5to Aniversario de la Unidad de Salud Integral para las Personas Trans (USIPT), considerada modelo único para América Latina, la doctora Nadine Gasman Zylbermann, Secretaria de Salud Pública de la Ciudad de México, resaltó que la creación de esta unidad partió del reconocimiento de las necesidades específicas de salud de las personas trans y no binarias, a quienes se les brindan servicios gratuitos, con calidad, respeto, sin discriminación y desde una perspectiva de derechos humanos y de género.

La titular de Salud Pública de la CDMX informó que la unidad brinda atención integral a personas provenientes de la capital y de otras entidades federativas, y destacó que el modelo se ha construido de manera conjunta con la comunidad y sus colectivas.

Por su parte, la Dra. Evalinda Barrón Velázquez, encargada de la Subdirección de Servicios Médicos e Insumos de la Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México, indicó que esta clínica representa un acto de justicia social para las poblaciones trans con un enfoque interseccional, ya que atiende indistintamente a víctimas, personas indígenas, racializadas, afro, y trabajadoras sexuales.

Al respecto, el doctor Hugo Guillermo Cornú Rojas, encargado de la Dirección de la USIPT, expuso el crecimiento en la cobertura de servicios: “hace cuatro años, 173 personas estaban en terapia hormonal de afirmación de género. En la actualidad hemos atendido a más de 6 mil, en diversos servicios de salud integral”.

El doctor Hugo Guillermo Cornú Rojas reconoció el trabajo diario del personal médico, de enfermería, recepción, salud comunitaria, archivo, trabajo social, laboratorio, salud mental, farmacia y administración.

En su oportunidad, la maestra Oyuki Ariadne Martínez, responsable de Coordinación Comunitaria de la USIPT, resaltó que la unidad es la instancia de gobierno con más personas trans contratadas en el país y América Latina. Durante estos cinco años, la Coordinación ha brindado más de mil atenciones de consejería, ha capacitado y sensibilizado a 4 mil 964 personas de diferentes sectores, y ha fortalecido e impactado en la vida de 8 mil 185 personas, a través de los grupos de acompañamiento de pares.

En tanto, Hilda Tellez Lino, secretaria ejecutiva de la Unidad de Atención a la Diversidad Sexual, de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, subrayó que más que una clínica, la USIPT es un espacio de paz, refugio y lugar seguro para muchas de las poblaciones que hoy todavía en las calles siguen viviendo violencia, discriminación y exclusión. Además, dijo, “la unidad es muestra de que la salud de las personas trans y no binarias importa en esta ciudad”.

En el aniversario también estuvieron presentes Citlalli Hernández Saad, Directora Ejecutiva de Promoción y Agendas de Derechos Humanos de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México; Lauren Lavi Estrada López, Directore de Vinculación Ciudadana; Nubia Valba, representante de Flux México; Daryl Arturo Guadarrama, Jefe de Unidad Departamental de Inclusión Educativa de las Diversidades; Arlen Palestina Pandal, activista y defensora de los derechos humanos; así como diversas personas servidoras públicas, activistas, personas usuarias, usuaries y artistas de la comunidad trans.