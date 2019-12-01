Festejan con Posada Navideña a familias de Policías de Nuevo León

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Diciembre de 2025 a las 18:11:59

General Escobedo, Nuevo León.- 13 de diciembre de 2025.- Para atesorar y recompensar a las familias que son parte importante en la motivación y bienestar emocional de los guardianes del orden en Nuevo León, el Gobernador Samuel Alejandro García Sepúlveda convivió con los hijos y las familias de los policías adscritos a la Secretaría de Seguridad.

En este evento realizado en el Campo Policial número Uno de Fuerza Civil, la formalidad quedó atrás para dar paso a la alegría, emoción y convivencia que “vistió” a un espacio en donde la disciplina y el rigor son condiciones comunes.

Con estas fiestas decembrinas, el mandatario, junto con Gerardo Escamilla Vargas, Secretario de Seguridad, celebran a familias que, sin duda constituyen un fortalecimiento esencial para los policías, personal administrativo y directores que han permitido a Nuevo León alcanzar metas ejemplares en materia de seguridad.

En su mensaje, el mandatario estatal conminó a los presentes a seguir alentando a todos los que hacen posible que Nuevo León tenga orden, tranquilidad y legalidad y recordó que ellos tendrán el mejor equipo de protección y unidades de primer nivel.

“A todos los elementos, custodios, administrativos, cocineros, abogados, contadores, a todos los que forman parte de la mejor policía de México, a nombre de todo el Estado, muchas gracias por su valentía, por su trabajo, y por cuidar a nuestras familias”, aseveró García Sepúlveda.

“Les deseo una feliz navidad, que se cumplan los sueños, y aquí nos vemos en enero, porque 2026 va a ser todavía mejor que 2025”.

En la posada, las familias disfrutaron de espectáculos musicales, de entretenimiento, activaciones y participaron en una rifa de regalos.