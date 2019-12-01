Ferrocarril del Istmo carece de infraestructura para proteger la fauna

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Noviembre de 2025 a las 13:19:23

Ciudad de México, a 22 de noviembre 2025.- El Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec (FIT) carece de infraestructura para el cruce seguro de fauna silvestre, ya que a lo largo de 133 kilómetros solo habrá una zona de paso para los animales que habitan la región.

Según expertos, dicho paso se ubica en el kilómetro 223+380, entre Chivela y Lagunas, Oaxaca y no no responde a una iniciativa ambiental del proyecto, sino a una condición impuesta por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para autorizar la construcción ferroviaria.

Cabe señalar que, el propio FIT lo reconoce en el Anexo Técnico del contrato FIT-GARMOP-SZ-26-2024 del servicio para la realización del proyecto ejecutivo del paso de fauna, cuya copia fue obtenida por el medio EL UNIVERSAL.

Dicho documento oficial especifica que la dependencia federal condicionó la autorización ambiental del proyecto a la adecuación de obras de drenaje que funcionen como pasos de fauna, regla que el ferrocarril cumplimentó, hasta ahora, con esta única construcción.