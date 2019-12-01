Felipe VI fortalece la relación entre España y Jalisco durante visita a Guadalajara

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Junio de 2026 a las 21:00:30

Guadalajara, Jalisco, a 26 de junio de 2026.- La visita del rey Felipe VI a Guadalajara estuvo marcada por encuentros de carácter político, económico y social que reforzaron los lazos entre España y México, previo a su asistencia al partido entre las selecciones de España y Uruguay en el Estadio Guadalajara.

El monarca español arribó la noche del jueves al Aeropuerto Internacional de Guadalajara, donde fue recibido bajo un amplio dispositivo de seguridad integrado por elementos de la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano, la Secretaría de Seguridad de Jalisco y corporaciones municipales. Posteriormente se trasladó al Hotel Barceló, donde permaneció durante su estancia.

La mañana de este viernes, Felipe VI sostuvo una reunión de trabajo con el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, quien destacó como un honor recibir al jefe del Estado español. Durante el encuentro analizaron oportunidades de colaboración con empresas españolas y revisaron proyectos relacionados con infraestructura hídrica, conectividad, energía e inversiones para fortalecer el sector hotelero en la entidad.

Asimismo, el mandatario estatal presentó las fortalezas económicas y productivas de Jalisco, al resaltar el modelo educativo, la industria electrónica, la agroindustria y el papel de las exportaciones, especialmente del tequila, como motores del desarrollo del estado.

A través de sus redes sociales, Pablo Lemus afirmó que la presencia de Felipe VI representa una oportunidad para proyectar las capacidades de Jalisco ante el mundo y presentó al monarca a integrantes de su gabinete responsables de las áreas de relaciones internacionales, educación, deporte y desarrollo económico.

Más tarde, el rey encabezó un encuentro con integrantes de la comunidad española residente en México, donde destacó la sólida relación bilateral entre ambas naciones y expresó su confianza en que continuará fortaleciéndose en los próximos años.

Felipe VI señaló que el vínculo entre España y México tiene un "futuro enormemente próspero" e hizo un llamado a seguir impulsando la cooperación dentro de la comunidad iberoamericana.

La conversación también incluyó referencias al ámbito deportivo. Pablo Lemus deseó éxito a la selección española en su compromiso mundialista frente a Uruguay y recordó el legado de figuras como Hugo Sánchez, Emilio Butragueño y Fernando Hierro, a quienes atribuyó una importante contribución al fortalecimiento de los vínculos deportivos entre ambos países.

Tras concluir su agenda oficial en Guadalajara, el rey Felipe VI se trasladó al Estadio Guadalajara para presenciar el encuentro entre España y Uruguay.